PepsiCo отказалась от рекламы с Региной Тодоренко «из-за домашнего насилия»

Компания PepsiCo отказалась от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановила медиакампанию с ее участием, сообщает телеканал «360» .

Директор по коммуникациям PepsiCo в России Александр Костиков объяснил, что такое решение приняли после высказываний Тодоренко о домашнем насилии.

Ранее в интервью PeopleTalk телеведущая заявила, что женщины сами несут ответственность за то, что становятся жертвами насилия.

«А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — обратилась Тодоренко к женщинам.

Костиков отметил, что слова Тодоренко не соответствуют ценностям компании и ее брендов, поскольку PepsiCo выступает против насилия в любых формах.

Тодоренко рекламировала сок J7 — ролики уже сняли с эфира. Также компания поменяла оформление соцсетей.

После скандала Тодоренко опубликовала в своем Instagram обращение, в котором заявила, что она против домашнего насилия.

«Простите за некорректные формулировки! Благодарю каждого и ценю ваше мнение», — написала она.

Ранее журнал Glamour лишил Тодоренко титула «Женщина года», который она получила в ноябре 2019 года.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поддержала решение Glamour. Также она попросила прекратить «недопустимую» травлю в отношении Тодоренко в сети.

Напомним, Тодоренко вела шоу «Орел и Решка». После ухода из проекта она занялась учебой в Нью-Йорской киноакадемии и продолжила посещать светские мероприятия.