«Перед лицом стихии»: алтайский депутат предложил спасти Змеиногорск из снежного плена

20 января на еженедельном совещании в Алтайском краевом Законодательном Собрании спикер парламента Александр Романенко предложил депутатам помочь южным районам края в борьбе со снегом и выделить им технику, сообщает сайт АКЗС.

По словам депутата. в сложную ситуацию попали районы на юге края — Топчихинский, Поспелихинский, Курьинский, Змеиногорский, Третьяковский, Локтевской. Люди не могут зайти в дома — замело все под самую крышу. «Даже сам Змеиногорск просит помощи», — рассказал Романенко.

Председатель заксобрания предложил сформировать дополнительную помощь вместе с Министерством транспорта и отправить в населенные пункты спецтехнику, потому что села не могут справится своими силами. По словам Романенко, этот вопрос уже обсуждался с министром транспорта Александром Дементьевым.

«К сожалению, сегодня ряд сел во многих районах просто отрезаны, поэтому нужно также посмотреть в целом условия снабжения продуктами первой необходимости, продовольствием. Мы это делали в предыдущие годы. Нужно и сейчас тоже подключаться к ситуации. Перед лицом стихии мы должны объединять усилия», — считает Александр Романенко.