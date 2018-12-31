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Жизнь
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Перед Новым годом в барнаульском зоопарке родились девять нутрий

Перед Новым годом в Барнаульском зоопарке родились девять нутрий. Видео с малышами опубликовали на странице в Instagram.

Нутрия.
Нутрия.
СС0

«Вот такой букет счастья подарили нам к новому году семья нутрий. Целых девять малышей принесла наша девочка. Ну чудо же?!», — написано под видео.

Напомним, летом 2018 года в зоопарке тигрица Багира родила трех тигрят.

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