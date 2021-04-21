Перед окнами барнаульцев вырубают деревья и оставляют пни. Теперь есть на чем посидеть

В Барнауле стартовал сезон санитарных рубок. Коммунальщики спиливают потенциально опасные деревья, а также подготавливают дворы к благоустройству по программе создания комфортной городской среды.

Но не все барнаульцы довольны таким благоустройством. В редакцию altapress.ru обратились жильцы дома на ул. Кулагина, 4. Там на придомовой территории спилили деревья, оставив «пни в три этажа».

«Мужчина отстоял одно дерево. Сказал, чтобы просто ветку отпилили, которая реально мешает — задевает окно во время ветра», — рассказала местная жительница.

В перспективе двор благоустроят — положат асфальт и поставят лавочки. Причем возле соседнего дома, где благоустройство не планируется, все деревья остались целы.

Во дворе на ул. Шукшина, 4 уничтожили яблоню. Небольшое деревце, которое росло перед окнами, спилили до самого основания.

«На яблоню каждый год прилетали подкрепиться свиристели, снегири и другие птицы. Дерево никому не мешало и не угрожало», — рассказали жители дома.

Ранее в этом же дворе спилили черемуху. Теперь жильцы переживают, что такая же участь настигнет и липовые деревья неподалеку.