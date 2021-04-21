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Жизнь

Перед окнами барнаульцев вырубают деревья и оставляют пни. Теперь есть на чем посидеть

В Барнауле стартовал сезон санитарных рубок. Коммунальщики спиливают потенциально опасные деревья, а также подготавливают дворы к благоустройству по программе создания комфортной городской среды.

В барнаульских дворах пилят деревья.
В барнаульских дворах пилят деревья.
altapress.ru

Но не все барнаульцы довольны таким благоустройством. В редакцию altapress.ru обратились жильцы дома на ул. Кулагина, 4. Там на придомовой территории спилили деревья, оставив «пни в три этажа».

«Мужчина отстоял одно дерево. Сказал, чтобы просто ветку отпилили, которая реально мешает — задевает окно во время ветра», — рассказала местная жительница.

В перспективе двор благоустроят — положат асфальт и поставят лавочки. Причем возле соседнего дома, где благоустройство не планируется, все деревья остались целы.

Во дворе на ул. Шукшина, 4 уничтожили яблоню. Небольшое деревце, которое росло перед окнами, спилили до самого основания.

«На яблоню каждый год прилетали подкрепиться свиристели, снегири и другие птицы. Дерево никому не мешало и не угрожало», — рассказали жители дома.

Ранее в этом же дворе спилили черемуху. Теперь жильцы переживают, что такая же участь настигнет и липовые деревья неподалеку.

Птицы на яблоне.
Птицы на яблоне.
altapress.ru
Птицы на яблоне.
Птицы на яблоне.
altapress.ru
Птицы на яблоне.
Птицы на яблоне.
altapress.ru
Птицы на яблоне.
Птицы на яблоне.
altapress.ru
Место, где была яблоня.
Место, где была яблоня.
altapress.ru
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