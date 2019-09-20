Передозировка лидокаина: молодая сибирячка погибла из-за врачебной ошибки

23-летняя пациентка омского Клинического онкологического диспансера погибла от передозировки лидокаина. Врач провел операцию без обследования и не рассчитал количество лекарства, пишет sib. fm со ссылкой на СУ СКР по Омской области.

По данным следствия, в марте 2018 года врач-онколог самостоятельно провёл пациентке операцию по удалению рубцов. Перед этим он не провёл необходимые обследования. В качестве местного анестетика врач использовал лидокаин и не рассчитал дозировку.

Во время операции девушка потеряла сознание от передозировки лидокаина. Она погибла не приходя в себя спустя месяц — от острой сердечной недостаточности.

Врач своей вины не признал. Уголовное дело направлено в суд. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.