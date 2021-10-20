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Жизнь

«Перегрузки сказались». Что известно о госпитализации актера Сергея Безрукова

Актера Сергея Безрукова госпитализировали. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Рассказываем, что произошло и как селебрити прокомментировал ситуацию.

Сергей Безруков.
Сергей Безруков.
instagram.com/s_bezrukov
1
Какой у Безрукова диагноз?

Исполнитель ролей в сериалах «Бригада» и «Участок» попал в больницу с COVID-19.

2
Как знаменитость успокоил поклонников?

В своем посте Сергей Безруков написал: «<…> Приболел, ковид, сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного… Не переживайте, все под контролем, переношу легко… Но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать».

Также актер пожелал подписчикам здоровья, добра и любви.

3
Что будет со спектаклями с участием Безрукова?

Артист уверяет: «Спектакли перенесем на другие даты, не переживайте».

Кстати, недавно Безруков пожаловался, что из-за пандемии боится остаться в нищете.

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