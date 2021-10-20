«Перегрузки сказались». Что известно о госпитализации актера Сергея Безрукова

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Как знаменитость успокоил поклонников?

В своем посте Сергей Безруков написал: «<…> Приболел, ковид, сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного… Не переживайте, все под контролем, переношу легко… Но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать».

Также актер пожелал подписчикам здоровья, добра и любви.