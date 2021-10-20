«Перегрузки сказались». Что известно о госпитализации актера Сергея Безрукова

1
Какой у Безрукова диагноз?
Исполнитель ролей в сериалах «Бригада» и «Участок» попал в больницу с COVID-19.
2
Как знаменитость успокоил поклонников?
В своем посте Сергей Безруков написал: «<…> Приболел, ковид, сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного… Не переживайте, все под контролем, переношу легко… Но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать».
Также актер пожелал подписчикам здоровья, добра и любви.
3
Что будет со спектаклями с участием Безрукова?
Артист уверяет: «Спектакли перенесем на другие даты, не переживайте».
Кстати, недавно Безруков пожаловался, что из-за пандемии боится остаться в нищете.