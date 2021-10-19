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Сергей Безруков боится оказаться в нищете из-за пандемии

Российский актер Сергей Безруков признался, что боится остаться без денег из-за пандемии и призвал чиновников разрешить театрам работать.

Сергей Безруков.
Сергей Безруков.
instagram.com/s_bezrukov

Большую часть 2020 года актер провел на даче вместе детьми и женой.

«Я, как глава семьи, боюсь что работы не будет совсем — а ведь мне нужно платить ипотеку. Но, конечно, я не показываю своих переживаний — я же мужчина», — рассказал он в интервью Cosmopolitan.

Больше всего Безруков переживает за театры — он сам руководит Московским Губернским театром и знает, какого это, когда нечем платить зарплату.

«Наш голый оклад в театре минимальный — только на него семью не прокормишь, мы всегда доплачивали людям из заработанных средств. А когда в зале, из-за ограничительных требований по COVID-19, занято всего лишь 50 процентов зрительских мест, много не заработаешь», — отметил актер.

Хоть спектакли и концерты проводятся, но лучше экономическая ситуация не стала, добавил собеседник.

«Так что, господа чиновники, разрешите театрам жить. У нас нет других заработков, кроме этого!» — эмоционально высказался артист.

Ранее юморист и шоумен Ефим Шифрин пожаловался на крохотную пенсию.

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