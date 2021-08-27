Названы имена ведущих российских актеров

«Бюллетень кинопрокатчика» и портал «Кино-Театр.Ру» составили рейтинг популярных молодых актеров до 35 лет. В тройку лидеров вошли Александр Петров, Милош Бикович и Кирилл Нагиев.

Составители рейтинга подсчитали количество проектов, в котором участвуют артисты, количество главных ролей, участие в рекламных кампаниях, кассовые сборы фильмов с их участием, награды на фестивалях и так далее.

«Новым критерием стало также попадание фильма с участием актера на верхние позиции рейтингов телеканалов. В расчет брались фильмы, выходившие в кинотеатрах с 1 января 2019 года по 30 июня 2021 года (и собравшие по итогам проката более 10 млн рублей), а также различные многосерийные проекты, выходившие онлайн и в телеэфир за тот же период в период», — цитирует исследователей РИА «Новости».

Таким образом, самым востребованным актером оказался Александр Петров.

Вторую строчку занял актер сербского происхождения Милош Бикович, который сыграл в успешных комедиях «Холоп» и «Отель «Элеон».

Третье место у Кирилла Нагиева благодаря ролям в комедиях «Холоп» и «Марафон желаний» и проектам на стриминг-сервисах — «Нагиев на карантине», «Чума. Вторая волна» и «257 причин, чтобы жить».

В первую десятку также попали: Павел Прилучный, Юра Борисов, Виктор Хориняк, Иван Янковский, Семен Трескунов, Борис Дергачев и Алексей Демидов.