Какие фильмы и где покажут в Барнауле в «Ночь кино»

28 августа в Барнауле пройдет всероссийская акция «Ночь кино». Жители города смогут бесплатно посмотреть три отечественные картины — «Конек-Горбунок», «Пальма» и «Огонь».

Фильмы покажут на трех площадках — кинотеатрах «Премьера», «Пионер» и «Мир».

Вход будет бесплатным по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах кинотеатров.

Помимо Барнаула, фильмы покажут также в Алейске, Славгороде, Заринске, Змеиногорске, Яровом, Камне-на-Оби. И в селах — Поспелихе, Романово, Кулунде, Благовещенке, Завьялово, Родино, Ключи, Смоленском.

О чем фильмы

«Конек-Горбунок» — это современная экранизация знаменитой сказки Петра Ершова.

Младший сын Иван знакомится с говорящим Коньком, который помогает ему выполнить самые разные задания царя — достать перо Жар-птицу, выкрасть Царь-девицу, достать ей кольцо из Рыбы-кит.

Сказка рассказывается на современном языке (в одном месте даже неожиданно звучит хит группы Little Big), а литературная основа немного исправлена в угоду жанра блокбастера. Но детям должно понравиться.

Начало показа: Кинотеатр «Премьера» — 17:00

Кинотеатр «Мир» — 21:55

Кинотеатр «Пионер» — 17:00

Горячая драма «Огонь» с Константином Хабенским повествует о буднях лесных пожарных.

После гибели подчинённого бывалый инструктор бригады пожарных Алексей Соколов хотел было уволиться, но лето в России — жаркая пора.

Взяв в команду шестым нахального новичка, парня своей дочери, Соколов отправляется на очередное задание в Карелию. И это задание будет гораздо сложнее, чем он мог себе представить.

Начало показа: Кинотеатр «Премьера» — 21:40

Кинотеатр «Мир» — 19:25

Кинотеатр «Пионер» — 21:00

«Пальма» — это душещипательная история про собаку, которую хозяин оставляет в аэропорту. Верный пес встречает каждый самолет, а его человека все нет и нет.

9-летний Коля — тоже новенький в аэропорту: он потерял маму и переехал к отцу-пилоту, которого почти не знает. Пальма становится для мальчика родственной душой и лучшим другом.

Сценарий написан по мотивам реальных событий, происходивших в 1974—1976 годах во «Внуково».