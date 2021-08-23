В кинотеатрах покажут отреставрированный фильм «Москва слезам не верит»

Зрителям в кинотеатрах также покажут фильм о создании картины.

«26 августа в повторный прокат выходит культовый, поистине народный оскароносный фильм Владимира Меньшова „Москва слезам не верит“. Показы фильма после полной реставрации изображения и звука, выполненной киноконцерном „Мосфильм“, будут сопровождаться бонусом — фильмом о том как создавалась эта картина», — рассказали в «Мосфильме».

Двухсерийная картина о трех подругах вышла в 1980 году. Сценарий написал Валентин Черных. Режиссер Владимир Меньшов сначала не заинтересовался материалом, но ему очень понравился переход, когда главная героиня заводит будильник и просыпается 20 лет спустя.

Главные роли в картине сыграли Вера Алентова, Раиса Рязанова, Алексей Баталов и Ирина Муравьева.

Режиссер фильма, народный артист РСФСР Владимир Меньшов умер в июле, ему был 81 год.