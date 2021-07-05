Понюхать кадр. В России разработали технологию ароматизации фильмов

Компания Illusion при поддержке Национальной технической инициативы создала технологию Illusion Aroma для ароматизации фильмов и видео, сообщают «Ведомости».

Технология позволяет синтезировать и распылять запахи из сменяемых картриджей в зависимости от сцены в фильме. Для этого разработчики проанализировали сцены более сотни фильмов, чтобы выбрать наиболее встречающиеся запахи. К примеру, в аромабиблиотеку обязательно попадут запах кофе и свежей выпечки.

«Мы предлагаем технологию дорожки запахов по аналогии со звуковой дорожкой, — рассказывает руководитель проекта Илья Финатов. — Запахи распределяются по фильму так же, как звук. Множество запахов мы планируем обеспечивать смешиванием, как на цветовой палитре».

«Миллионер из трущоб».

В дальнейшем разработчики планируют научить нейросеть самостоятельно распознавать объекты в кадре и выбирать запах.

Устройство Illusion Aroma к телевизору будет стоить примерно 50 тыс. рублей, пишет Plus-one.ru.

Это не первая попытка в истории разработок в области дополнения фильмов запахами. Предыдущие успехом не увенчались.