Барнаульский спектакль «Капитанская дочка» номинировали на еще одну престижную премию

1 июля в Москве были оглашены номинанты национальной премии «Музыкальное сердце театра». В список конкурсантов попал мюзикл барнаульского музыкального театра «Капитанская дочка».

Мария Евтеева в роли Маши Мироновой в "Капитанской дочке"

Постановка будет участвовать в номинациях «Лучшая музыка» (Евгений Загот), «Лучший исполнитель роли второго плана» (Сергей Автоманов), «Лучшая исполнительница главной роли» (Мария Евтеева) и «Лучший исполнитель главной роли» (Андрей Булгаков).

Примечательно, что в фестивале будет еще одна «Капитанская дочка» — но уже от Московского государственного театра «У Никитских ворот». Спектакль составит значительную конкуренцию — московская постановка получила целых 10 номинаций.

Помимо Барнаула, в конкурсной программе будут музыкальные театры из Перми, Москвы, Питера, Северска, Уфы, Орла, Кемерова, Новосибирска.

Мюзикл «капитанская дочка». Анна Зайкова.

Фестиваль пройдет с 1 по 10 октября в Новосибирске.

Напомним, что в 2021 году «Капитанская дочка» участвовала в главной театральной премии России «Золотая маска». Исполнительница главной роли Маши, актриса Мария Евтеева, победила в своей номинации.

Что известно о фестивале

Национальная премия и фестиваль «Музыкальное сердце театра» были учреждены в 2005 году ведущими деятелями отечественного музыкального театра при поддержке Правительства Москвы.

Это единственный из театральных конкурсов, фокусирующий внимание исключительно на музыкально-драматических спектаклях, современных операх, рок-операх, операх-драмах, саунд-драмах, мюзиклах, опереттах и экспериментальных формах, поощряющий их создателей и исполнителей.

Президент премии и фестиваля — народный артист России, композитор Максим Дунаевский.