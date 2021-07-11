В Москве обсуждают, как Панкратов-Черный произнес трогательную речь на прощании с Меньшовым

Народный артист России, уроженец села Конево Панкрушихинского района Алтайского края Александр Панкратов-Черный со слезами на глазах выступил на церемонии прощания с кинорежиссером Владимиром Меньшовым.

Актер, который неоднократно снимался в фильмах Меньшова, например, вместе они играли в картине «Где находится нофелет?», сказал, что прощается с «большим другом».

«Мы много лет вместе работали, очень дружили. Он был талантливейший человек. И в актерском мастерстве, и в режиссуре. Он очень любил Россию и ее народ. Страдал за него», — сказал Панкратов-Черный.

Далее он поделился воспоминанием, как вместе с Меньшовым ездил на родину Владимира Меньшова — в Астрахань на кинофестиваль.

А затем Панкратов-Черный рассказал, как возил Владимира Меньшова во время традиционных Шукшинских чтений к себе на родину — в маленькую алтайскую деревню.

«Конфет набили полный багажник. Я объяснил Володе, что там детей на лето к бабушкам привозят, нельзя без подарков. Вот мы конфеты закупили и поехали», — вспоминает Панкратов-Черный.

В Конево актер провел Меньшова по улочке, показал развалившийся клуб, где была библиотечка. «А вот видишь яма осталась, фундамент и несколько бревен. Это моя школа», — продолжает рассказ актер.

Тем не менее, Панкратов-Черный с помощью брата, у которого они остановились, угостил Меньшова алтайскими огурчиками, груздями, самогоночкой и хлебным квасом.

Владимир Меньшов. mosfilm.ru

Владимир Меньшов умер 5 июля от коронавируса на 82 году жизни. Кинорежиссера похоронили 8 июля на Новодевичьем кладбище.

Владимир Меньшов — советский и российский кинематографист. Он снял такие известные фильмы, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит» и «Ширли-мырли». В 1981-м режиссера наградили Государственной премией СССР. Картина «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».