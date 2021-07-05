Кинорежиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни, сообщили в Мосфильме.

26 июня стало известно, что режиссер Меньшов заболел коронавирусом.

При этом отмечалось, что заболевание протекает в легкой форме.

Владимир Меньшов — советский и российский актер, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий и педагог. Является лауреатом премии Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за кинокартину «Москва слезам не верит» (1981).

«Коллектив „Мосфильма“ выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича. Скорбим вместе с вами. Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», — говорится в сообщении Мосфильма.

О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.

В конце июня Народная артистка РФ Вера Алентова — супруга Меньшова — также была госпитализирована в Москве. Алентову положили в одну из московских клиник с подозрением на коронавирус.