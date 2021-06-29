Госпитализирована звезда фильма «Москва слезам не верит»

Семья актрисы не захотела разглашать подробности о состоянии ее здоровья.

Ранее СМИ сообщили, что Алентову положили в одну из московских клиник с подозрением на коронавирус. До этого сообщалось, что супруг актрисы, режиссер Владимир Меньшов заболел ковидом в легкой форме.

Вере Алентовой 79 лет. Она окончила Школу-студию МХАТ, где училась в мастерской Василия Маркова, после чего была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина, пишет bfm.ru.

Алентова сыграла роли в фильмах «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Москва слезам не верит», «Зависть богов» и других.

Ранее госпитализировали российскую певицу Марину Абросимову — МакSим. Врачи ввели ее в состояние искусственной комы.