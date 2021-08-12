Вышел трейлер первой экранизации Солженицына «Один день Ивана Денисович»

В сети появился трейлер «Иван Денисович» режиссера Глеба Панфилова. Это первая российская экранизация повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Главную роль в картине исполняет Филипп Янковский. В ней также снялись Инна Чурикова, Артур Бесчастный, Александр Караваев, Степан Абрамов, Сергей Карякин, Александр Коротков, Владимир Еремин, Михаил Хмуров.

По сюжету Иван Шухов, рядовой солдат, по законам военного времени после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854. Среди снегов вместе с другими зеками Шухов строит будущий завод-гигант космической промышленности.

«Несмотря на несправедливость, голод, унижение и страх, даже в каторжном лагере Иван Денисович сохраняет удивительные свойства русского характера. Работящий и предельно честный, открытый миру, но научившийся выживать даже на краю гибели, он соединяет в себе народную мудрость и беспредельную веру в чудо», — говорится в описании фильма.

Премьера состоится 23 сентября.

«Один день Ивана Денисовича» — первое опубликованное произведение Александра Солженицына, принесшее ему мировую известность. Оно вышло в журнале «Новый мир» в 1962 году.

Повесть экранизировал финский режиссер Каспар Рид в 1970 году. В СССР его картину показали в 1988 году, на вечере, посвященному 70-летию Солженицына.