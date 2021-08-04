Вышел трейлер фильма «Золушка», в котором фею-крестную сыграл мужчина в платье со стразами

Фильм сделан в жанре мюзикл — соответственно, в нем много поют и танцуют.

Судя по трейлеру, сценаристы придерживаются традиционного сюжета сказки — Золушка шьет себе платье на бал, но мачеха против ее поездки на торжество. Девушка остается дома, и на помощь ей приходит фея-крестная, которая дарит ей платье, туфельки, карету, а мышей превращает в сопровождающих.

Золушка отправляется на бал, где знакомится с принцем.

Единственное отхождение от канона — это то, что фея стала гендерно-нейтрально персонажем, ее играет афроамериканец Билли Портер. Также изменилось место действия — все происходит в Нью-Йорке.

Премьера состоится на стрим-сервисе Amazon Prime Video 3 сентября.