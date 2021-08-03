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Стала известна дата выхода сериала по «Властелину колец» с рекордным миллиардным бюджетом

Amazon объявил дату выхода сериала по «Властелину колец» — он выйдет 2 сентября 2022 года, пишет daily.afisha.ru.

Первый официальный кадр сериала по "Властелину колец"
Первый официальный кадр сериала по "Властелину колец"
twitter.com/LOTRonPrime

Создатели сериала сообщили об этом в своем официальном аккаунте в Твиттере, сопроводив информацию первым официальным кадром.

На нем можно увидеть фигуру в белом плаще на фоне города в горах, похожего на эльфийский Ривенделл. Что это за персонаж — пока непонятно.

Напомним, в сериале будет рассказываться о событиях, которые случились за три тысячи лет до «Хоббита» и «Властелина колец», во Вторую эпоху Средиземья. В это время возникло и угасло государство Нуменор, между эльфами и Сауроном шли постоянные войны, а также было создано и утрачено Кольцо Всевластья.

Amazon приобрела права на экранизацию романа Джона Рональда Роуэла Толкина «Властелин колец» за 250 млн долларов в 2017 году. На проект выделили рекордные 1 млрд долларов, сразу присвоив телесериалу статус самого дорогого в истории.

В проекте снимутся Роберт Арамайо («Игра престолов»), Назанин Бониади («Отель Мумбаи: Противостояние»), Морфидд Кларк («Темные начала») и другие.

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