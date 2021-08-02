ТОП-7 кинопремьер августа, которые стоит посмотреть барнаульцам

В августе идем в кино смотреть на обаятельную Марго Робби в роли Харли Квинн, смешного Райана Рейнольдса не в роли Дэдпула, серьезного Хью Джекмана в роли детектива из будущего и на то самое недовольное лицо ДиКаприо с известной картинки-мема. Подробнее — в обзоре «Афиши».

Отряд самоубийц: Миссия навылет

С 5 августа. Фантастика, комедия, боевик. Режиссер: Джеймс Ганн. В ролях: Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина. Юэль Киннаман, Джай Кортни, Питер Капальди, Давид Дастмалчян, Сильвестр Сталлоне, Майкл Рукер, Виола Дэвис.

Несмотря на то, что первая часть этой истории оказалась достаточно провальной (и Джокер в исполнении Джареда Лето понравился не многим, и сценарий подкачал), ее продолжение все же решили снять.

Не в последнюю очередь из-за фантастической Харли Квинн, которую сыграла Марго Робби (вот уж действительно, девушка, ради которой стоит снимать!). Восстанавливать репутацию провальной картины доверили режиссеру «Стражей Галактики» Джеймсу Ганну.

В фильме появятся новые антигерои с нечеловеческими способностями, в сюжет останется прежним — безжалостная чиновница Аманда Уоллер отправляет отряд на смертельно опасное спецзадание.

Главный герой

С 12 августа. Фантастика, комедия, боевик. Режиссер: Шон Леви. В ролях: Райан Рейнольдс, Джоди Комер, Тайка Вайтити, Уткарш Амбудкар, Лил Рел Ховери, Джо Кири, Камилль Костек, Кимберли Хоу, Мэттью Кардаропл, Алекс Требек.

Можно снять с Райана Рейнольдса костюм Дэдпула, но самого Дэдпула вывести из него невозможно. Такое впечатление производит трейлер будущей кинопремьеры «Главный герой». Впрочем, за это мы его и любим.

По сюжету обычный банкир, живущий в постоянном криминальном хаосе, внезапно осознает, что находится в компьютерной игре. Герой находит прекрасную девушку с превосходной боевой подготовкой, и вместе с ней пытается переломить ход игры.

Аннетт

С 12 августа. Мюзикл, драма, мелодрама. Режиссер: Леос Каракс. В ролях: Марион Котийяр, Адам Драйвер, Анжель, Ребекка Дайсон-Смит, Настя Голубева Каракс, Рон Мэл, Расселл Мэл.

Мюзикл, в котором раскрывается душераздирающая история о любви и смерти. Специально для фильма братья Рон и Рассел Мэлы из группы Sparks написали рок-оперу, схожую по силе с «Призраком оперы» или «Иисус Христос-суперзвезда».

Сквозь череду песен мы узнаем историю любви стендап-комика Генри и оперной дивы Энн. У них рождается ребенок-марионетка с шарнирами. Энн погибает при странных обстоятельствах, а малышка начинает петь. И в этих песнях можно разгадать убийцу матери.

Остров проклятых

С 14 августа. Триллер, детектив, драма. Режиссер: Мартин Скорсезе. В ролях: Леонардо ДиКаприо, Марк Руффало, Бен Кингсли, Макс фон Сюдов, Мишель Уильямс, Эмили Мортимер, Патриша Кларксон.

В «безрыбное» летнее время, когда не каждая студия решится выпустить новинку, кинопрокатчики решили схитрить и «приманить» зрителя лучшими хитами за всю историю кино. Так, на большом экране барнаульцы снова увидели «Властелина колец», «На игле», «Унесенные призраками», «Основной инстинкт» и другие культовые картины.

Настала очередь еще одного фильма, премьера которого состоялась в 2009 году. По сюжету два судебных пристава, одного из которых сыграл Леонардо ДиКаприо, отправляются на один из островов в штате Массачусетс, чтобы расследовать исчезновение пациентки клиники для умалишенных преступников.

После просмотра зрители снова могут порассуждать над главным вопросом фильма — был ли герой ДиКаприо сумасшедшим или все же нет?

Босс-молокосос 2

С 19 августа. Мультфильм. Режиссер: Том МакГрат.

Два брата, один из которых родился супершпионом, встретились вместе уже повзрослевшими. Старший обзавелся семьей и двумя прекрасными дочками. Но вот незадача — одна из малышек оказывается агентом компании BabyCorp.

Она втягивает отца и его брата в бой против злобного гения, выращивающего армию злобных карапузов. Работать будут под прикрытием — братьям снова придется вспомнить детство.

Воспоминания

С 26 августа. Фантастика, триллер, мелодрама, детектив. Режиссер: Лиза Джой. В ролях: Ребекка Фергюсон, Хью Джекман, Тандиве Ньютон, Натали Мартинес, Анджела Сарафян, Клифф Кёртис.

В недалёком будущем Майами почти полностью ушёл под воду из-за глобального потепления. Чтобы забыть о кошмаре настоящего, люди нашли способ забываться в радости прошлого.

Частный детектив Ник Баннистер использует новые технологии для своей работы — чтобы заказчик вспомнил что-то важное для дела. Однажды на пороге его офиса появляется клиентка с простой просьбой: она забыла, где оставила ключи. Обычная сессия превращается в полноценный роман, пока в один день женщина не исчезает без следа.

Легенда о Зеленом рыцаре

С 26 августа. Фэнтези, приключения. Режиссер: Дэвид Лоури. В ролях: Дев Патель, Алисия Викандер, Ноэль Браун, Сарита Чоудри.

Одна из немногих картин о рыцаре Круглого стола короля Артура, где обошлось без вытаскивания меча из пня и колдовства Мерлина.

Сэр Гавейн принимает вызов таинственного Зеленого Рыцаря. Нанеся ему удар, он должен будет принять ответный удар спустя год. Наследник короля Артура покидает Камелот и отправляется в опасное странствие через проклятые земли.