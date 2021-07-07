В Москве снимают новый фильм по «Мастеру и Маргарите». В сети появились первые кадры образов главных героев

Кроме Цыганова и Снигирь в фильме примут участие Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Алексей Розин, Данил Стеклов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков, Николай Шрайбер, Яна Сексте и другие артисты.
Центральную роль Воланда исполнит иностранный актер, который хорошо говорит по-русски. Личность его пока держится в секрете, сообщает «360».
Сюжет «Воланда» разворачивается в Москве 1930-х годов. Известный писатель оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги от него отворачиваются.
Писателя поддерживает только возлюбленная Маргарита, и с ее помощью он садится за новый роман, героем которого становится Воланд, его загадочный знакомый иностранец, пишет «Кинопоиск».
Фильм покажут в кинотеатрах в 2022 году.