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В Москве снимают новый фильм по «Мастеру и Маргарите». В сети появились первые кадры образов главных героев

Актриса Юлия Снигирь показала первые кадры со съемок нового фильма «Воланд» по роману Булгакова «Мастер и Маргарита». Она исполнит главную женскую роль, а Евгений Цыганов — роль Мастера. Режиссер — Михаил Локшин («Серебряные коньки»).

Юлия Снигирь показала фото со съемок "Воланда"
Юлия Снигирь показала фото со съемок "Воланда"
instagram.com/yuliasnigir

Кроме Цыганова и Снигирь в фильме примут участие Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Алексей Розин, Данил Стеклов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков, Николай Шрайбер, Яна Сексте и другие артисты.

Съемки фильма &quot;Воланд&quot;
Съемки фильма «Воланд»
kinopoisk.ru
Съемки фильма &quot;Воланд&quot;
Съемки фильма «Воланд»
kinopoisk.ru

Центральную роль Воланда исполнит иностранный актер, который хорошо говорит по-русски. Личность его пока держится в секрете, сообщает «360».

Сюжет «Воланда» разворачивается в Москве 1930-х годов. Известный писатель оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги от него отворачиваются.

Писателя поддерживает только возлюбленная Маргарита, и с ее помощью он садится за новый роман, героем которого становится Воланд, его загадочный знакомый иностранец, пишет «Кинопоиск».

Фильм покажут в кинотеатрах в 2022 году.

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