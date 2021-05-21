Если звезды зажигают. В Барнауле прошел кастинг в академию Никиты Михалкова

В Барнауле побывали представители академии кинематографического и театрального искусства известного режиссера Никиты Михалкова. Они приехали смотреть ребят, которые, возможно, смогут бесплатно учиться у великого мастера кино.

Игры по Чехову

В учебном театре Алтайского института культуры собрались больше полусотни человек. Среди них — студенты, актеры профессиональных и любительских театров.

Все они собрались для участия не в кастинге, а в мастер-классе по технике Михаила Чехова от московского режиссера и педагога Владимира Байчера.

За отведенных полтора часа им удалось проделать всего пять упражнений на внимание и партнерство: синхронно повторяли движение, ходили «расческой», не сталкиваясь друг с другом, играли в обоюдные «жмурки».

В Барнауле прошел кастинг в академию Никиты Михалкова Алтайский государственный институт культуры

Но тренинг все равно получился довольно необычным за счет массовости — даже в учебные годы студенты вряд ли проходили подобный опыт.

После учебный театр значительно опустел — на кастинг остались около 12 человек. И на это есть свои причины.

Лига выдающихся

Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова дает беспрецедентную возможность — обучаться целый год актерскому мастерству в Москве у именитого мастера абсолютно бесплатно.

Но воспользоваться ею могут лишь молодые люди до 35 лет, которые уже имеют высшее профессиональное образование — выпускники творческих вузов или работающие артисты.

Такая приемная кампания работает при поддержке благотворительного фонда Тимченко уже шестой год подряд — ранее обучение было платным.

В Барнауле прошел кастинг в академию Никиты Михалкова Алтайский государственный институт культуры

Талантливых ребят собирают по всей России. Помимо Барнаула, артистов отсмотрели уже в Астрахани, Вологде, Волгограде и других городах.

Этот лишь предварительный этап — окончательный выбор будет делать сам Михалков на финальном кастинге в Москве.

Как рассказал режиссер, старший преподаватель Школы-студии МХАТ, педагог академии Михаил Милькис, у талантливых людей не всегда есть возможность поехать в Москву «наугад» и иногда впустую прокатать деньги. Поэтому представители академии самостоятельно делают им шаг навстречу.

В Барнауле прошел кастинг в академию Никиты Михалкова Алтайский государственный институт культуры

По его словам, учащихся академии ждет много интересной творческой работы, мастер-классы, встречи с выдающимися людьми театра и кино. К окончанию учебного года они сделают спектакль по произведению Бунина или Чехова и, возможно, смогут гастролировать с ним по городам России.

«Никита Сергеевич ответственно относится к своей профессии и требует такого же отношения от студентов. Но не могу сказать, что он сильно строгий или кричащий человек. Нет, в общении он всегда очень обаятелен», — поделился Милькис.

Правда, видеться с обладателем «Оскара» учащимся придется не сильно часто из-за его постоянной творческой загруженности. Но, пожалуй, даже за одну встречу с Михалковым многие любители его фильмов уже отдали бы многое.

Удача не помешает

В основном в кастинге приняли участие выпускники института. Также среди них затесались трое актеров из барнаульских театров.

Некоторые честно признаются: в Москву не рвутся, решили просто попробовать свои силы.

В Барнауле прошел кастинг в академию Никиты Михалкова Алтайский государственный институт культуры

Единицы участников кастинга были настроены к нему серьезно. Выпускник 2020 года Роман Перфилов уверен — для него это может стать хорошим шансом на новую жизнь.

«После выпуска по приглашению поработал на Камчатке, но быстро понял, что нахожусь не на своем месте. Хочется продолжать обучение, но получить второе высшее можно только платно. Здесь обучение бесплатное и всего один год, который может получиться очень насыщенным. Поэтому решил попытать удачу», — поделился он своими размышлениями.

Попадет ли он в число счастливчиков — станет известно ближе к осени.

Всего в академию попадут лишь 20 человек. За одно место бороться будут примерно такое же количество абитуриентов. Так что удача им действительно не помешает.