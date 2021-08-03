ТОП-10 новых сериалов, с которыми лучше всего провести остаток лета

Мистер Кормен
Никто не совершенен — но порой человеку трудно принять этот факт. Не понимает его и герой комедийного сериала «Мистер Кормен» — учитель младших классов, мечтающий стать музыкантом.
Сейчас ему слегка за 30, он борется с чувством одиночества, тревожности и безысходности — в общем, типичный образ современного миллениала. Если вы сталкиваетесь с подобными проблемами, то, возможно, этот сериал придаст вам сил перед рабочей осенью.
А чтобы зрители не забывали, что это не психологическая драма, а комедия, сериал разбавлен музыкальными вставками и мультяшными вставками, что придает истории особого обаяния.
Смотрим с 6 августа.
Что, если.
Сериал, который заставит ярых фанатов Marvel либо пищать от восторга, либо рвать на голове волосы от негодования.
В этом мультсериале происходит вечный спор между разными альтернативными реальностями. Что, если Тони Старк (Железный человек) встретился со злодеем Эриком Киллмонгером, а Пэгги Картер приняла сыворотку суперсолдата вместо Стива Роджерса (Капитан Америка)? Создатели сериала пофантазировали на подобные темы на славу.
Смотрим с 11 августа.
Джетлаг
Милая романтическая комедия о том, к каким переменам может привести случайная и глупая (или не очень?) ссора.
После одной такой размолвки Женя и Никита оказываются в разных концах света. Женя попадает на съёмочную площадку в Берлине, встречает гениального режиссёра и становится соавтором его фильма. А Никита отправляется в Таиланд, где его жизнь тоже переворачивается с ног на голову.
Но чем дальше они находятся друг от друга, тем больше их тянет друг к другу.
Смотрим с 12 августа.
Хилы
Спортивная драма о двух братьях-рестлерах, которые почти не разграничивают семейные отношения и конфликт на боевой сцене.
Хилом в профессиональном реслинге называют отрицательных персонажей. Они противостоят персонажам-фейсам, повышая их популярность за счет своего проигрыша.
Но что будет, если одному из братьев надоест эта роль и он хочет заполучить любовь публики в неподкупном бою?
Смотрим с 16 августа.
Девять незнакомцев
Сериал от создателей хитовой «Большой маленькой лжи».
Уединенный санаторий для поправки душевного здоровья с таинственной хозяйкой в лице Николь Кидман привлекает особенных туристов.
Здесь они мечтают избавиться от своих проблем, но, кажется, только находят новые.
Смотрим с 18 августа.
Кафедра
Создатели «Игры престолов» переключились на более земные проблемы и сняли комедийный сериал о женщине-ректоре в одном из западных университетов.
Учебное учреждение находится в кризисе, а профессор и возлюбленный ректорши попадает в неприятный скандал, из которого всем надо выпутаться с достоинством (что не очень получается).
Сериал будет смотреться на одном дыхании — каждый эпизод длится всего полчаса.
Смотрим с 20 августа.
Чепелуэйт
Эдриан Броуди блистает в новом готическом сериале-хорроре по рассказу Стивена Кинга «Жребий Иерусалима».
Действие разворачивается в 1850-е годы. Капитан Чарльз Бун после смерти жены переезжает в родовое поместье, где творятся очень странные вещи.
Смотрим с 22 августа.
Кликбейт
Ник прекрасный муж, брат и друг. Но неизвестные похищают его, обвиняя в нападении на женщин. Похитители затевают с похищенным смертельный прямой эфир, обещая убить его, как только стрим увидят пять миллионов человек.
Пока Ника ищут, просмотры нещадно растут — что держит всех в особом напряжении.
Смотрим с 25 августа.
Видеть
Второй сезон сериала про постапокалипсис со звездой «Игры престолов» Джейсоном Момоа.
В далеком будущем человеческая раса полностью лишилась зрения. Чтобы выжить, людям пришлось найти новый способ сосуществовать, строить и добывать пищу.
Но внезапно в семье бесстрашного воина Бабы Восса рождаются зрячие близнецы. Их появление рискует нарушить хрупкий баланс нового мира.
Смотрим с 27 августа.
Убийства в одном здании
Три незнакомца (Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес) обожают истории в жанре «тру крайм» — с загадочными убийствами и расследованиями.
Когда в их высотном доме в Манхэттене кого-то убивают, троица решает объединиться и расследовать дело самостоятельно.
Смотрим с 31 августа.