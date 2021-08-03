ТОП-10 новых сериалов, с которыми лучше всего провести остаток лета

Август выдался богатым на сериальные новинки, что не может не радовать любителей кино. Каждый сможет найти жанр на свой вкус — от психологической драмы до хоррора по Стивену Кингу. «Афиша» подготовила список отличных сериалов, которых хватит не только до конца лета, но и до конца года.

Мистер Кормен

Никто не совершенен — но порой человеку трудно принять этот факт. Не понимает его и герой комедийного сериала «Мистер Кормен» — учитель младших классов, мечтающий стать музыкантом.

Сейчас ему слегка за 30, он борется с чувством одиночества, тревожности и безысходности — в общем, типичный образ современного миллениала. Если вы сталкиваетесь с подобными проблемами, то, возможно, этот сериал придаст вам сил перед рабочей осенью.

А чтобы зрители не забывали, что это не психологическая драма, а комедия, сериал разбавлен музыкальными вставками и мультяшными вставками, что придает истории особого обаяния.

Смотрим с 6 августа.

Что , если.

Сериал, который заставит ярых фанатов Marvel либо пищать от восторга, либо рвать на голове волосы от негодования.

В этом мультсериале происходит вечный спор между разными альтернативными реальностями. Что, если Тони Старк (Железный человек) встретился со злодеем Эриком Киллмонгером, а Пэгги Картер приняла сыворотку суперсолдата вместо Стива Роджерса (Капитан Америка)? Создатели сериала пофантазировали на подобные темы на славу.

Смотрим с 11 августа.

Джетлаг

Милая романтическая комедия о том, к каким переменам может привести случайная и глупая (или не очень?) ссора.

После одной такой размолвки Женя и Никита оказываются в разных концах света. Женя попадает на съёмочную площадку в Берлине, встречает гениального режиссёра и становится соавтором его фильма. А Никита отправляется в Таиланд, где его жизнь тоже переворачивается с ног на голову.

Но чем дальше они находятся друг от друга, тем больше их тянет друг к другу.

Смотрим с 12 августа.

Хилы

Спортивная драма о двух братьях-рестлерах, которые почти не разграничивают семейные отношения и конфликт на боевой сцене.

Хилом в профессиональном реслинге называют отрицательных персонажей. Они противостоят персонажам-фейсам, повышая их популярность за счет своего проигрыша.

Но что будет, если одному из братьев надоест эта роль и он хочет заполучить любовь публики в неподкупном бою?

Смотрим с 16 августа.

Девять незнакомцев

Сериал от создателей хитовой «Большой маленькой лжи».

Уединенный санаторий для поправки душевного здоровья с таинственной хозяйкой в лице Николь Кидман привлекает особенных туристов.

Здесь они мечтают избавиться от своих проблем, но, кажется, только находят новые.

Смотрим с 18 августа.

Кафедра

Создатели «Игры престолов» переключились на более земные проблемы и сняли комедийный сериал о женщине-ректоре в одном из западных университетов.

Учебное учреждение находится в кризисе, а профессор и возлюбленный ректорши попадает в неприятный скандал, из которого всем надо выпутаться с достоинством (что не очень получается).

Сериал будет смотреться на одном дыхании — каждый эпизод длится всего полчаса.

Смотрим с 20 августа.

Чепелуэйт

Эдриан Броуди блистает в новом готическом сериале-хорроре по рассказу Стивена Кинга «Жребий Иерусалима».

Действие разворачивается в 1850-е годы. Капитан Чарльз Бун после смерти жены переезжает в родовое поместье, где творятся очень странные вещи.

Смотрим с 22 августа.

Кликбейт

Ник прекрасный муж, брат и друг. Но неизвестные похищают его, обвиняя в нападении на женщин. Похитители затевают с похищенным смертельный прямой эфир, обещая убить его, как только стрим увидят пять миллионов человек.

Пока Ника ищут, просмотры нещадно растут — что держит всех в особом напряжении.

Смотрим с 25 августа.

Видеть

Второй сезон сериала про постапокалипсис со звездой «Игры престолов» Джейсоном Момоа.

В далеком будущем человеческая раса полностью лишилась зрения. Чтобы выжить, людям пришлось найти новый способ сосуществовать, строить и добывать пищу.

Но внезапно в семье бесстрашного воина Бабы Восса рождаются зрячие близнецы. Их появление рискует нарушить хрупкий баланс нового мира.

Смотрим с 27 августа.

Убийства в одном здании

Три незнакомца (Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес) обожают истории в жанре «тру крайм» — с загадочными убийствами и расследованиями.

Когда в их высотном доме в Манхэттене кого-то убивают, троица решает объединиться и расследовать дело самостоятельно.