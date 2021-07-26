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В детском мультфильме Disney появится небинарный герой

Компания Disney впервые включит в свой мультфильм небинарного героя. Необычный персонаж появится в картине «Дом совы».

Новый небинарный герой в мультфильме Disney
Новый небинарный герой в мультфильме Disney
twitter.com/ok_roque

Озвучит персонажа также небинарный человек Ави Роке, о чем он сообщил в своем «Твиттере».

Отмечается, что небинарного героя будут звать Рейн. Он будет просить обращаться к нему в третьем лице — «они/их».

На включение подобного персонажа в сюжет детского мультфильма настояла его создательница Дана Террас, пишет «Российская газета».

Анимационный проект «Дом совы» посвящен приключениям девочки-подростка, которая попадает в магический мир, где ей предстоит овладеть колдовским ремеслом.

Небинарной личностью или гендерквиром называют человека, чей гендер не вписываются в существующую систему различия полов. Спектр идентичности этих людей крайне широк — от комбинации мужского и женского (бигендерность, тригендерность) до полного отсутствия гендера (агендерность).

Чаще всего такие люди просят обращаться к ним, как к противоположному полу, либо в третьем лице, как персонаж мультфильма.

Ранее в сети появились кадры новой картины «Золушка», где роль гендерно-нейтральной крестной-феи исполняет американский темнокожий актер Билли Портер.

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