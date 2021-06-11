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«Союзмультфильм» собирается сотрудничать с Netflix

«Союзмультфильм» намерен продать видеосервису Netflix права на показ существующего контента и совместном продюсировании новых проектов, сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева. Киностудия уже ведет переговоры. Об этом пишет «Интерфакс».

Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино".
Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино".
Скриншот видео youtube.com/user/ClassicCartoonsMedia

— Сегодня я встречалась с компанией Netflix, и очень рассчитываю на то, что у нас получатся какие-то совместные проекты в будущем. И я еще очень рассчитываю на какое-то совместное продюсирование полных метров, — рассказала Слащева.

По ее словам, сейчас в работе у «Союзмультфильма» находятся четыре полнометражные картины. Первая из них — «Адъютант Суворова». Ее прокат которого запланирован на конец этого года. Студия планирует с 2023 года выпускать по два полнометражных фильма в год.

Также Слащева сообщила, что киностудия расширяет сеть парков для детей. Сейчас «Союзмультфильм» ведет переговоры с рядом регионов о строительстве парков.

Мультфильм &quot;Жил-был пес&quot;.
Мультфильм «Жил-был пес».
кадр из мультфильма.

Студия планирует расширять продажи лицензионной продукции, в том числе одежды и игрушек. «Сейчас мы ведем переговоры с компанией Black Star, которая уже делала один сезон одежды „Союзмультфильма“. <…> Говорим еще с целым рядом больших сетей одежды», — передает слова Слащевой «ТАСС».

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