«Союзмультфильм» собирается сотрудничать с Netflix

«Союзмультфильм» намерен продать видеосервису Netflix права на показ существующего контента и совместном продюсировании новых проектов, сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева. Киностудия уже ведет переговоры. Об этом пишет «Интерфакс».

— Сегодня я встречалась с компанией Netflix, и очень рассчитываю на то, что у нас получатся какие-то совместные проекты в будущем. И я еще очень рассчитываю на какое-то совместное продюсирование полных метров, — рассказала Слащева.

По ее словам, сейчас в работе у «Союзмультфильма» находятся четыре полнометражные картины. Первая из них — «Адъютант Суворова». Ее прокат которого запланирован на конец этого года. Студия планирует с 2023 года выпускать по два полнометражных фильма в год.

Также Слащева сообщила, что киностудия расширяет сеть парков для детей. Сейчас «Союзмультфильм» ведет переговоры с рядом регионов о строительстве парков.

Мультфильм «Жил-был пес». кадр из мультфильма.

Студия планирует расширять продажи лицензионной продукции, в том числе одежды и игрушек. «Сейчас мы ведем переговоры с компанией Black Star, которая уже делала один сезон одежды „Союзмультфильма“. <…> Говорим еще с целым рядом больших сетей одежды», — передает слова Слащевой «ТАСС».