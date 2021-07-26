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Стало известно, когда выйдет седьмой сезон народного сериала «Сваты»

Завершительный сезон популярного сериала «Сваты» должен выйти осенью 2021 года. Съемки народного проекта завершились 19 июля. Об этом сообщил режиссер Андрей Яковлев.

Сериал "Сваты"
Сериал "Сваты"
kinopoisk.ru

Съемки седьмого сезона многократно переносились то по политическим причинам, то из-за пандемии, также было непонятно, будет ли в нем участвовать исполнительница одной из главных ролей — Людмила Артемьева.

«На самом деле изначально седьмой сезон не планировался. Шестой был последним. Мы решили снять еще один сезон. Премьеру планируем на осень этого года», — сказал Яковлев порталу «Собеседник.ру».

Совсем недавно стало известно, что съемки проходили не на Украине, а в Грузии. Здесь были показаны приключения главных героев в поездке, а также закончены сцены, снятые ранее в Беларуси.

Приглашенным актером стал Вахтанг Кикабидзе. Артемьева принимала участие в съемках седьмого сезона еще в 2017 году, затем по сюжету выбыла из картины, поэтому на финальных съемках ее не было.

«Прощаться с проектом тяжело, слезы давят и очень обидно, но что поделать, всему приходит конец», — прокомментировал закрытие проекта артист Федор Добронравов.

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