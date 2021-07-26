Стало известно, когда выйдет седьмой сезон народного сериала «Сваты»

Съемки седьмого сезона многократно переносились то по политическим причинам, то из-за пандемии, также было непонятно, будет ли в нем участвовать исполнительница одной из главных ролей — Людмила Артемьева.

«На самом деле изначально седьмой сезон не планировался. Шестой был последним. Мы решили снять еще один сезон. Премьеру планируем на осень этого года», — сказал Яковлев порталу «Собеседник.ру».

Совсем недавно стало известно, что съемки проходили не на Украине, а в Грузии. Здесь были показаны приключения главных героев в поездке, а также закончены сцены, снятые ранее в Беларуси.

Приглашенным актером стал Вахтанг Кикабидзе. Артемьева принимала участие в съемках седьмого сезона еще в 2017 году, затем по сюжету выбыла из картины, поэтому на финальных съемках ее не было.