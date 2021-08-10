Путешествуй дома: ТОП-5 докфильмов о природе для тех, кто не может на нее вырваться

Если у вас второе лето подряд срываются путевки на море или «зацепила» третья волна ковида, то можно утешить себя просмотром документального фильма о каком-нибудь красивом месте. А в следующем году, возможно, поехать именно туда. «Афиша» составила свой список потрясающе живописных картин о природе, которые можно посмотреть на Youtube.

«Чудо-озеро Тайменье»

Режиссер фильма, документалист и блогер Иван Усанов снял много разных фильмов про Алтай, но настоящей жемчужиной его «киноколлекции» является картина «Чудо-озеро Тайменье», снятая в Катунском заповеднике.

Тайменье — крупнейшее озеро Катунского хребта, которое носит звание одного из самых живописных девственных озер России. В фильме вы увидите восхитительные панорамы Тайменья и окрестных высокогорных озер в окружении скалистых заснеженных вершин и многоцветных альпийских лугов, темнохвойной тайги, стремительных рек и водопадов. Документалисту удалось запечатлеть и местную фауну: медведицу с медвежатами, любопытного соболя, сибирского хариуса.

Двадцатиминутный документальный фильм на Youtube уже собрал больше полумиллиона просмотров — и это явно не предел для столь красивого фильма.

«Вершины России. Мунку-Сардык»

Документальный фильм из серии картин о самых знаменитых горных вершинах России.

Заснеженная гора Мунку-Сардык расположена на границе Бурятии и Монголии. В переводе с бурятского она так и зовется — «вечно белая гора».

Зрители вместе с альпинистами пройдут весь путь на вершину — увидят невероятные пейзажи, уникальные астрономические приборы на ее склонах, узнают много нового о местной природе и ее загадочных явлениях.

В доксериале «Вершины России» можно также посмотреть картины об Эльбрусе, Юдычвумчорре, Белухе, Ключевской сопке и других неприступных заснеженных «красавицах» страны.

«Маршрут Прониной»

Тамара Пронина — журналист и соло-путешественница, которая снимает фильмы о природе в необычном стиле. А именно — проходит каждый маршрут на лошадях.

Верхом она объездила больше 30 российских регионов. На ее Youtube-канале можно посмотреть приключения по горам Сочи, Алтая, Башкирии и по Байкалу.

Конь — не единственный ее спутник. Так, Карелию бесстрашная блондинка покорила на собаках, Коми — на оленях, Крым — на ослах, а Калмыкию — на верблюдах. В общем, испытала все возможные виды кочевой жизни и делится ее лайфхаками со зрителями.

«Дикая природа России. Кавказские горы»

Разумеется, самые качественные и крупные виды на природе могут снять только терпеливые операторы National Geographic, которые явно ночуют в кустах ради редких кадров.

В серии «Дикая природа России. Кавказские горы» можно подсчитать все пятнышки рысенка, который мило играется с братиком на лесистом склоне, увидеть драку кабанов, понаблюдать за обедом агамы, ушастого ежика и черепахи.

Всего в документальном сериале шесть серий — о дикой природе Сибири, Камчатки, Уссурийского края, Заполярья и Урала.

«Счастливые люди. Енисей»

«Есть на земле место, где нет ни автобусов, ни огромных домов, ни милиции, ни зарплат. Там не ругают власть, олигархов. Там вообще никого не ругают. Это место в центре нашей страны, на реке Енисей», — такими словами открывается документальный цикл Дмитрия Васюкова «Счастливые люди».

В нем автор рассказывает о поселке в далекой тайге, где люди надеются только на себя. Каждый день они взаимодействуют с дикой природой и выживают только благодаря ей.

Цикл докфильмов поделен по временам года — весна, зима, лето и осень. Посмотрев его, можно узнать, как жить без дорог и интернета в глухом лесу, а заодно примерить на себя судьбу таежного охотника — и либо восхититься, либо ужаснуться.