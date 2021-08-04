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Стало известно, что за знойный красавец сыграет Вронского в фильме Netflix «Анна Каренина»

В роли Алексея Вронского в картине «Анна Каренина», которую снимет Netflix, утвердили молодого актера Романа Васильева, выпускника школы-студии МХАТ.

Роман Васильев
Роман Васильев
instagram.com/vasiljev.roma/

Ранее Васильев участвовал в таких проектах, как «Лучше, чем люди», «Лебединое озеро», «Идентификация».

Напомним, что роль самой Карениной исполнит Светлана Ходченкова.

«Ромины пробы были лучшими из всех. И когда Рома оказался в одном кадре со Светой, стало понятно, что это две разные энергии, которые вместе рождают тот огонь, на который, мне кажется, зрители смогут смотреть все восемь серий», — сказал второй режиссер фильма Валерий Федорович.

Федор Бондарчук сыграет Алексея Каренина, Юлия Александрова — Долли Облонскую, Гоша Куценко — Степана Облонского, Юрий Борисов — Константина Левина, Дарья Верещагина — Кити Щербацкую, Татьяна Догилева — Агафью Михайловну и Александр Цыпкин — Сергей Кознышева, пишет РБК.

Сериал будет идти под названием «Анна К». Это первый российский проект, снятый специально по заказу Netflix.

Роман Толстого будет несколько адаптирован. Действие будет разворачиваться в Санкт-Петербурге. Анна станет женой будущего губернатора, а Вронский — наследником алюминиевой империи, который беззаветно влюбляется в Каренину.

Последний раз «Анну Каренину» экранизировали в 2017 году. Главные роли сыграли супруги Елизавета Боярская и Максим Матвеев.

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