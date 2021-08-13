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Disney снимет ремейк культового фильма «Один дома»

Стриминговый сервис Disney+ снимет ремейк культового новогоднего фильма «Один дома».

Фильм "Один дома"
Фильм "Один дома"
kinopoisk.кг

Картина будет носить схожее название «Howe Sweet Home Alone» («Один дома: дом, милый дом»), пишет daily.afisha.ru.

Ремейком займется режиссер Дэн Мейзер, известный по комедиям «Дедушка легкого поведения» и «Даю год». Главные роли в картине исполнили Элли Кемпер, Роб Дилейни и Арчи Йейтс.

По сюжету нового фильма, озорной мальчик Макс Мерсер, которого родители оставили дома и уехали в Японию, будет защищать свой дом от грабителей. Только грабить дом будут не два приятеля, как в оригинальной картине, а семейная пара.

Премьера состоится на платформе Disney+ 12 ноября.

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