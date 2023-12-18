Перенесли финальную серию "Слова пацана". Когда ждать развязки

Дата премьеры последней серии была запланирована на 21 декабря, однако она выйдет позже. Это связано с тем, что съемки состоялись в начале декабря. Сейчас часть сцен находится в процессе монтажа. Дату выхода финального эпизода сообщат позже.
Ранее в сеть слили черновые варианты 7 и 8 серий. Однако создатели сериала заявили, что решили переснимать финал еще в период выхода третьей серии — его решили сделать «круче, острее и эмоциональнее».
Слитая в сеть седьмая серия проекта тоже отличалась от оригинальной. В рабочей копии эпизода был нечеткий звук, а голоса персонажей отличались о тех, которые звучали в предыдущих сериях проекта.
Также сюжетная линия совпадала за исключением нескольких моментов.
Предположительно, 5 декабря съемочная группа проекта отправилась на окраину Ярославля. Процесс был под угрозой срыва из-за наплыва школьников, которые хотели увидеть героев проекта.
Режиссер сериала Жора Крыжовников отметил, что ему было тяжело договориться с продюсерами о пересъемке, однако кинематографист переписал финал и убедил руководство проекта изменить последний эпизод, получив финансирование.