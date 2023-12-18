Перенесли финальную серию "Слова пацана". Когда ждать развязки

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Финал уже давно слили, есть ли смысл смотреть?

Ранее в сеть слили черновые варианты 7 и 8 серий. Однако создатели сериала заявили, что решили переснимать финал еще в период выхода третьей серии — его решили сделать «круче, острее и эмоциональнее».

Слитая в сеть седьмая серия проекта тоже отличалась от оригинальной. В рабочей копии эпизода был нечеткий звук, а голоса персонажей отличались о тех, которые звучали в предыдущих сериях проекта.

Также сюжетная линия совпадала за исключением нескольких моментов.