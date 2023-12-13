13 декабря
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Жизнь

Актер из «Слова пацана» назвал чушпанами тех, кто слил в сеть финал сезона

Актер Иван Янковский прокомментировал утечку седьмого эпизода сериала «Слово пацана».

Подростки.
Подростки.
unsplash.com

"Кто слил, тот чушпан», — цитирует актера NEWS.ru.

Копия была доступна всем за три дня до премьеры, указывает "КП".

О криминальной драме

Российский криминально-драматический сериал с Сергеем Буруновым и Иваном Янковским в главных ролях. История рассказывает о молодежных криминальных группировках, которые распространялись с 1970-х по 2000-е годы в нашей стране.

Будет продолжение?

Между тем создатели сериала «Слово пацана» опровергли информацию, что рабочая команда переснимает последнюю серию картины, чтобы продлить проект на второй сезон или убрать «романтически линии».

Ранее продюсер "Ласкового мая" пригрозил сериалу "Слово пацана" юридическими проблемами.

Разин заявил, что вдова Юрия Шатунова Светлана, Аркадий Кудряшев и Лидия Григорян дали разрешение на использование песен "Ласкового мая" в сериале.

По его словам, он — единственный правообладатель песен, и у сериала "Слово пацана" начнутся проблемы.

Также алтайский депутат призывал Роскомнадзор проверить сериал "Слово пацана". Но Роскомнадзор нарушений не выявил.

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