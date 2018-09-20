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Перенос выходных дней: как будем отдыхать в 2019 году

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2019 году в России, сообщают Известия. В следующем году и новогодние, и майские каникулы будут довольно длинными.

Постель. Отдых. Выходной.
Постель. Отдых. Выходной.
СС0

В 2018 году праздничные дни 5 и 6 января, которые совпадают с выходными днями, перенесут на 2 и 3 мая на четверг и пятницу соответственно. Кроме того, выходной день с субботы, 23 февраля, перенесут на пятницу, 10 мая.

Как будем отдыхать в 2019

  • Выходные на Новый год продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.
  • День защитника Отечества в 2019 в России будут отмечать 23 и 24 февраля.
  • Международный женский день-2019 россияне отпразднуют с 8 по 10 марта.
  • Майские праздники — с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.
  • День России состоится 12 июня.
  • В честь Дня народного единства россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября.
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