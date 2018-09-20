Перенос выходных дней: как будем отдыхать в 2019 году

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2019 году в России, сообщают Известия . В следующем году и новогодние, и майские каникулы будут довольно длинными.

В 2018 году праздничные дни 5 и 6 января, которые совпадают с выходными днями, перенесут на 2 и 3 мая на четверг и пятницу соответственно. Кроме того, выходной день с субботы, 23 февраля, перенесут на пятницу, 10 мая.

Как будем отдыхать в 2019