Перенос выходных дней: как будем отдыхать в 2019 году

В 2018 году праздничные дни 5 и 6 января, которые совпадают с выходными днями, перенесут на 2 и 3 мая на четверг и пятницу соответственно. Кроме того, выходной день с субботы, 23 февраля, перенесут на пятницу, 10 мая.
Как будем отдыхать в 2019
- Выходные на Новый год продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.
- День защитника Отечества в 2019 в России будут отмечать 23 и 24 февраля.
- Международный женский день-2019 россияне отпразднуют с 8 по 10 марта.
- Майские праздники — с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.
- День России состоится 12 июня.
- В честь Дня народного единства россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября.