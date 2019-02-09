Когда прошла первая перепись населения и что стало с численностью россиян за столетие

Первая перепись населения в Российской Империи, которую можно назвать всеобщей, прошла 9 февраля 1897 года. Более чем за 100 лет изменились и численность населения России, и методы сбора информации. О том, как начали считать россиян и почему следующая перепись населения в России обойдется дешевле, читайте на altapress.ru

Первая всеобщая перепись населения

9 февраля 1897 состоялась первая всеобщая перепись населения в Российской империи. Для империи она же стала последней. Участие в опросе не приняла только часть Великого княжества Финляндского. На подсчете россиян тогда настоял русский географ и статист Семенов-Тян-Шанский.

До этого переписи проводились только в отдельных городах и краях, сообщает «История Российской империи». Точность подсчетов оставляла желать лучшего. Сама необходимость ввести такую систему на государственном уровне возникла ещё в 1860-х гг. Отмена крепостного права и земские реформы подтолкнули правительство к расчету ожидаемого сбора доходов. К повсеместной переписи государство начало готовиться только к концу 1890-х гг.

К этой процедуре привлекли каждого жителя империи: «обоего пола, всякого возраста, состояния, вероисповедания и племени, как русские подданным, так и иностранцам». Каждый должен был ответить на 14 вопросов: имя, пол, возраст, сословие и семейное положение, отношение к главе хозяйства, вероисповедание, место жительства, физические недостатки и другое.

В сборе и обработке первичной информации принимали участие свыше 900 тыс. человек. Они назывались счетчиками и набирались среди образованных людей — чиновников, служащих, писателей. Выбор пал на них потому, что больше половины населения не владело грамотой.

Самым сложным оказалось убедить россиян в том, что результаты переписи не приведут к введению новых налогов.

Обработка данных заняла не один год. Результатом переписи стали 89 томов под общим названием «Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года».

По данным портала История. РФ, на момент первой Всероссийской переписи проживало 125 640 021 человека. При этом городское население составило около 10%.

Численность населения России

По данным переписи за 2010 год, население России тогда было 142 905 200 человек. Не все соглашаются участвовать в опросе. К январю 2018 года эта цифра выросла до 146 880 432 человек, по данным росстата.

Численность населения — показатель, который приближен к истине, но на самом деле имеет погрешность. Это связано с тем, что люди попросту отказываются принимать участие. Так, на переписи 2010 года около 1 миллиона человек отказались и прохождения, а 2,6 млн просто не застали дома.

Перепись населения-2010. Михаил Хаустов

Следующая Всероссийская перепись

Пробная перепись проходила в ноябре 2018 года. Заполняли анкеты в два этапа: через интернет, на сайте gosuslugi.ru и в 10-ти пилотных районах, в число которых Алтайский край не вошел. Дело в том, что в число тестируемых районов вошли труднодоступные.

Следующая Всероссийская перепись ожидает нас в 2020 году. На сайте пробной переписи населения говорится, что после того, как анкетирование перейдет в интернет, собирать и анализировать подписи станет значительно легче.

Почему перепись населения станет дешевле

Постепенно изменяется сам процесс анкетирования. Жители России, с подтвержденной учетной записью на портале gosuslugi.ru, получат возможность самостоятельно заполнить виртуальные переписные листы. Это позволит сократить траты из бюджета.

Для переписчиков процедуру тоже упростят. Многие из них получат планшетные компьютеры, что ускорит сбор персональной информации.

Это не означает, что государство полностью исключит бумагу из процедуры переписи. «Всех планшетами не обеспечишь. А личными смартфонами и планшетами они пользоваться не могут — у нас очень серьезные требования по конфиденциальности информации. Все устройства должны быть сертифицированы» — отмечает в одном из интервью заместитель руководителя Росстата Георгий Оксенойт.

Почему стоит поучаствовать в переписи

Своим участием жители страны помогут создать официальные статистические данные. Как результат — бюджет всех уровней будет сформирован качественнее. У государства появляется возможность эффективнее распределить средства в социально-экономические программы развития страны и её регионов.