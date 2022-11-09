Переписка закончилась решением суда. У жителей села Славгородское будет вода в домах

Суд решил — обязать администрацию Славгорода выполнить капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Славгородское от ул. Школьная до ул. Горькая, организовать холодное водоснабжение жилых домой по ул. Мира. Срок до 15 сентября 2023 года.

А предшествовало этому долгожданному для селян решению многолетняя переписка с органами власти, прокуратуры, Роспотребнадзора и других ведомств. О проблемах с водоснабжением в селе житель Славгородского рассказал депутату Госдумы Александру Терентьеву в 2019 году. Тогда же и началась борьба за справедливость. Много лет жители этого села ждут воду — центрального водопровода нет, а бурить скважину — не каждому по карману.

Через депутатские запросы Александр Терентьев выяснил, что оказывается, администрация Славгорода плотно занимается этим вопросом, даже составлена дефектная ведомость на строительство централизованного водопровода. Рассказывал замминистра края по ЖКХ, что местные чиновники разрабатывают проектно-сметную документацию, а потом будет рассмотрен вопрос о включении этой стройки в краевую адресную инвестиционную программу.

После проверки прокуратуры, в которую также направил запрос депутат Госдумы, выяснилось, что в декабре 2019 года администрация Славгорода, действительно, посчитала все необходимые расходы, однако договор на разработку проектно-сметной документации так и не заключен, как и не организовано и надлежащее водоснабжение нескольких домов в селе. За что еще тогдашнему главе Сергею Горбунову в начале февраля 2020 года было вынесено представление. Уже в марте г-н Горбунов рапортовал, что его администрация направила заявку в КАИП — «финансирование ориентировочно на 2021−2022 гг», — прогнозировал экс-глава.

Однако, после его скандального ухода, все эти слова остались только словами. Александр Терентьев в мае 2021 года направил запрос новому главе Славгорода Людмиле Подгоре. Чиновница сообщила, что повторно отправила заявку в Минстрой края. Чтобы, наконец, от заявок власти Славгорода перешли к конкретным делам, депутат Госдумы обратился к губернатору региона. В Правительстве пояснили, что заявки из Славгорода поступали, но в них были далеко не все улицы, которые по факту сидели без воды. Из краевого аварийного запаса Минстроем даже были выделены трубы. «Вместе с тем, в случае строительства водопровода по ул. Мира жителям необходимо будет проложить подводящие сети до домов за свой счет», — отмечали чиновники. Работы обещали закончить в середине октября 2021 года.

Наступил ноябрь 2021, а водопровода в Славгородском так и не было. Житель села снова обратился к Александру Терентьеву, считая меры для решения проблемы, предпринимаемые органами власти, явно недостаточными. После депутатского запроса прокуратура вновь провела проверку, в ходе которой выяснилось, что даже трубы, которые были выделены из аварийного фонда Минстроя, не были поменяны вовремя. За длительное бездействие главе Славгорода было внесено еще одно представление.

Прошел год… В октябре 2022 года Александр Терентьев вновь обращается в прокуратуру с депутатским запросом об отсутствии центрального водоснабжения в Славгородском. Местные чиновники на сей раз пытались оправдаться недостаточностью средств в бюджете. Но прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию Славгорода выполнить капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Славгородское от ул. Школьная до ул. Горькая, организовать холодное водоснабжение жилых домой по ул. Мира. Суд удовлетворил требования прокурора и установил срок для исполнения — до 15 сентября 2023 года.

«Говорят три года ждут, а на четвертый забывают… Но мы не забудем!, — возмущен Александр Терентьев. — Это типичный пример вопиющей безалаберности местных чиновников. Мы будем добиваться справедливости и права жителей Славгородского на комфортные условия проживания до конца».

Исполнение судебного решения на контроле у депутата.

Источник: altai.spravedlivo.ru