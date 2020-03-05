Перестаравшихся коллекторов оштрафовали за листовки в Новосибирске

Коллекторы клеили в лифте и подъезде дома объявления с информацией о финансовых проблемах женщины. Она пожаловалась на то, что эти листовки порочат ее честь и достоинство.

Кроме того, кредиторы неоднократно пытались оказать психологическое давление и ввести в заблуждение относительно последствий неисполнения долговых обязательств, вплоть до уголовного дела за мошенничество.

По результатам проверки информации в отношении компании возбудили административное производство.

В итоге суд Дзержинского районного суда признал компанию «ФИНМОЛЛ» виновной и оштрафовал на 20 тыс. рублей.

В региональной ФССП отметили, что штраф микрокредитная организация выплатила.