Перестаравшихся коллекторов оштрафовали за листовки в Новосибирске

Коллекторы клеили в лифте и подъезде дома объявления с информацией о финансовых проблемах женщины. Она пожаловалась на то, что эти листовки порочат ее честь и достоинство.
Кроме того, кредиторы неоднократно пытались оказать психологическое давление и ввести в заблуждение относительно последствий неисполнения долговых обязательств, вплоть до уголовного дела за мошенничество.
По результатам проверки информации в отношении компании возбудили административное производство.
В итоге суд Дзержинского районного суда признал компанию «ФИНМОЛЛ» виновной и оштрафовал на 20 тыс. рублей.
В региональной ФССП отметили, что штраф микрокредитная организация выплатила.