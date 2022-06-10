Перевалит за +35. Аномальная жара задержится в Алтайском крае на праздничные выходные

Аномальная жара с температурами выше +30…+35 градусов продлится в Алтайском крае по 14 июня, спрогнозировали в региональном Гидрометцентре. Рассказываем, какая погода будет на праздничных выходных в честь Дня России.

Погода в Алтайском крае 11−13 июня

Ночью 11 июня градусник покажет в Алтайском крае +14…+19 (местами +8) градусов — преимущественно без осадков и с юго-восточным ветром до 14 м/с.

Днем потеплеет до +31…+36 градусов. Местами вероятны дожди и кратковременные грозы.

Ночью 12 июня в регионе ожидается температура +13…+18 градусов, а днем +28…+33 градуса. Также возможны кратковременные дожди и грозы.

Ночью 13 июня установятся +12…+17 градусов, а днем +30…+35 градусов. В эти сутки синоптики снова обещают дождь с грозой.

Трава. Лето , жара. СС0

Погода в Барнауле 11−13 июня

Ночью 11 июня воздух в Барнауле прогреется до +14…+16 градусов, а днем до +31…+33 градусов. Осадков не предвидится. Ветер до 10 м/с при этом будет дуть с юго-востока.

Ночью 12 июня в краевой столице ожидаются +16…+18 градусов (с кратковременным дождем и грозой), а днем +29…+31 градусов.

Ночью 13 июня вероятны +15…+17 градусов, а днем +30…+32 градуса. Вечером пройдет небольшой дождь.