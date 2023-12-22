Переводов на карту в автобусах станет меньше

Пассажиры часто жалуются, что водители просят отправить деньги за проезд на личную банковскую карту.
Отмечается, что налоговая служба вела проверки несколько месяцев. Оказывается, когда водитель принимает деньги себе на счет, то часть выручки остается в тени.
На данный момент 21 владелец транспорта получил предостережение, и всех обязали установить онлайн-кассы. 11 переводчиков уже прислушались и установили аппараты.
Ранее сообщалось, что жители Алтайского края жалуются на освещение в электричках.