Пересильд предложили дать звание Героя России

Гильдия актеров предложила присвоить звание Героя России актрисе Юлии Пересильд, которая сыграла главную роль в драматическом фильме «Вызов», снятом в космосе. Об этом сообщают РИА Новости.

Директор гильдии Валерия Гущина заявила, что предложение внесут в ближайшие две недели. По ее словам, Юлия Пересильд совершила подвиг, как первая актриса-космонавт.

На данный момент гильдия не может собрать правление, так как большинство членов находятся на съемках.

Валерия Гущина также поделилась, что была очень удивлена, когда Пересильд не присвоили звание Героя России сразу после съемок.

«Можно было и без наших ходатайств решать. Это могло решаться на уровне министерства культуры, возможно», — заявила она.

Напоминаем, что фильм «Вызов» стал первой полнометражной лентой, снятой в космосе профессиональными кинематографистами.