Персеиды 2019: когда начнется самый яркий летний звездопад

В середине июля 2019 года начнется звездопад. На небе засверкают Персеиды — один из самых ярких метеорных потоков. Звезды будут «падать» всю вторую половину июля и почти весь август. Рассказываем, когда лучше всего наблюдать за метеорным потоком Персеиды 2019.