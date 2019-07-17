Персеиды 2019: когда начнется самый яркий летний звездопад

Персеиды в 2019 году
Персеиды образовались из хвоста кометы Свифта-Туттля. Мы наблюдаем этот звездопад, когда Земля проходит через шлейф из оставленных кометой частиц.
Радиант потока находится в созвездии Персея, которое расположено в северной части неба, чуть ниже и левее созвездия Кассиопеи.
Первые падающие звезды начнут появляться 17 июля, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Международную метеорную организацию. Последние метеоры вспыхнут 24 августа.
Пик метеорного потока будет в ночь с 12 на 13 августа.