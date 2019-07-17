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Жизнь

Персеиды 2019: когда начнется самый яркий летний звездопад

В середине июля 2019 года начнется звездопад. На небе засверкают Персеиды — один из самых ярких метеорных потоков. Звезды будут «падать» всю вторую половину июля и почти весь август. Рассказываем, когда лучше всего наблюдать за метеорным потоком Персеиды 2019.

Космос. Звезды.
Космос. Звезды.
СС0

Персеиды в 2019 году

Персеиды образовались из хвоста кометы Свифта-Туттля. Мы наблюдаем этот звездопад, когда Земля проходит через шлейф из оставленных кометой частиц.

Радиант потока находится в созвездии Персея, которое расположено в северной части неба, чуть ниже и левее созвездия Кассиопеи.

Первые падающие звезды начнут появляться 17 июля, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Международную метеорную организацию. Последние метеоры вспыхнут 24 августа.

Пик метеорного потока будет в ночь с 12 на 13 августа.

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