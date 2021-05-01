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Жизнь

Персональный парад устроили для легендарной 97-летней «Регулировщицы Победы»

Саратовские росгвардейцы устроили персональный парад возле дома Марии Лиманской, регулировавшей движение в первые дни освобождения Берлина.

Мария Лиманская возле Бранденбургских ворот. 2 мая 1945 года.
Мария Лиманская возле Бранденбургских ворот. 2 мая 1945 года.
кадр из видео. Автор фото: Евгений Халдей.

Мария Лиманская ушла на фронт в 1942 году в 18-летнем возрасте. Дошла до Берлина.

2 мая 1945 года стояла возле Бранденбургских ворот, с обратной стороны от Рейхстага, и отвечала за регулирование движения. После этого женщину назвали «Регулировщица Победы».

Регулировала движение в дни Потсдамской конференции (с 17 июля по 2 августа 1945 года). Британский премьер-министр Уинстон Черчилль остановил свой кортеж, чтобы лично пообщаться с Марией, ставшей символом победы не только для советской армии.

Мария Филипповна проживает в селе Звонаревка в Саратовской области. Личный парад Победы под своими окнами женщина приняла стоя, несмотря на почтенный возраст.

«Это наша святая обязанность. К сожалению, их остается все меньше и меньше. Действительно, видно, что человек прошел, прошагал всю войну, будучи молодой девчонкой. Вот дожила до этих лет, и наше счастье, что остались такие люди», — отметил Геннадий Макаров, начальник саратовской Росгвардии.

По состоянию здоровья легендарная «Регулировщица Победы» не сможет отправиться на парад 9 мая даже в Саратов, не говоря уже про Москву. Поэтому парад сам приехал к ней.

30 июля 1984 года, спустя почти 40 лет, фотограф Евгений Халдей отправил свое легендарное фото Марии Лиманской. На обороте снимка он написал личное письмо.

Мария Лиманская возле Бранденбургских ворот. 2 мая 1945 года.
Мария Лиманская возле Бранденбургских ворот. 2 мая 1945 года.
yusut.sledcom.ru. автор фото: Евгений Халдей.
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