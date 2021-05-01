Персональный парад устроили для легендарной 97-летней «Регулировщицы Победы»

Мария Лиманская ушла на фронт в 1942 году в 18-летнем возрасте. Дошла до Берлина.

2 мая 1945 года стояла возле Бранденбургских ворот, с обратной стороны от Рейхстага, и отвечала за регулирование движения. После этого женщину назвали «Регулировщица Победы».

Регулировала движение в дни Потсдамской конференции (с 17 июля по 2 августа 1945 года). Британский премьер-министр Уинстон Черчилль остановил свой кортеж, чтобы лично пообщаться с Марией, ставшей символом победы не только для советской армии.