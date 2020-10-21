Персоналу больницы в Новоалтайске урезали зарплаты

В апреле в Новоалтайске закрыли отделение реабилитации больницы им. Л. Я. Литвиненко, а недавно персонал задним числом перевели на на две третьих ставки. Это около 3 тыс. рублей в месяц.

Одна из 30 сотрудников отделения Ирина Новикова рассказала «Толку», что с 1 октября медикам сократили ставки. Документы они подписали 15 октября. Кому не нравится, могут увольняться, заявили в отделе кадров.

Медперсоналу предложили работу в ковидном госпитале как альтернативу.

«Это работа, и за нее платят деньги. А сидеть и ничего не делать — это неправильно. И начинается: вот нас задним числом перевели… Вот это я вообще комментировать не буду», — заявил главврач больницы Константин Федорюк.

Ранее на базе горбольницы в Новоалтайске развернули ковидный госпиталь.