21 декабря
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Жизнь

Первая академия светопрозрачных конструкций в Сибири

Новый научно-производственный совместный проект появился в Алтайском крае 29 ноября. Соглашение о сотрудничестве подписали производитель светопрозрачных конструкций компания «АКТО» и Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова.

Подписание соглашения о сотрудничестве АлтГТУ и «АКТО» (справа налево: ректор Андрей Марков, Александр Зайцев, Станислав Колодинов).
Подписание соглашения о сотрудничестве АлтГТУ и «АКТО» (справа налево: ректор Андрей Марков, Александр Зайцев, Станислав Колодинов).
Фото предоставлено компанией «АКТО».

Академия АКТО

Уходящий год ознаменовался запуском в Алтайском крае образовательного проекта компании «АКТО» — «АКТО-­АКАДЕМИИ». Это некоммерческий проект, целью которого является обучение новых сотрудников и повышение квалификации действующих, а также распространение передовых практических знаний в сфере светопрозрачных конструкций.

Реализация проекта будет происходить в тесном сотрудничестве с алтайским политехническим институтом. Соответствующее соглашение было подписано руководителями компании и ректором учебного заведения Андреем Марковым, посетившим производственную площадку «АКТО» с делегацией от университета.

Производство компании &quot;АКТО&quot;.
Производство компании «АКТО».
Фото предоставлено компанией «АКТО».
Производство компании &quot;АКТО&quot;.
Производство компании «АКТО».
Фото предоставлено компанией «АКТО».

Что предлагает АКТО

В рамках достигнутых договоренностей студенты алтайского политеха смогут проходить производственную и преддипломную практику в компании «АКТО», повышать квалификацию, а лучшие смогут посетить производственные площадки в Минске, Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и других городах.

Александр Зайцев,
сооснователь компании «АКТО» (выпускник АлтГТУ имени И.И. Ползунова, специальность «АиАх»):

— Форматы коллаборации мы рассматриваем любые. Участие могут принять все желающие: и студенты, и педагоги, а также архитекторы, дизайнеры, застройщики и, в принципе, любые участники рынка светопрозрачных конструкций. Если у человека есть проект и он хочет его реализовать, мы даже подскажем партнеров, проектировщиков, дизайнеров, может, свое экспертное мнение выразим, расскажем, какие тенденции есть на рынке.

По словам Александра Зайцева, в «АКТО» постоянно поступает информация от партнеров, дизайнеров, девелоперов, накапливаются знания, проистекающие из непосредственного опыта работы. В связи с этим, решено было организовать предоставление этих сведений заинтересованным лицам, чтобы таким образом наращивать компетентность и экспертность отрасли в Алтайском крае.

Политех «За!»

По мнению ректора АлтГТУ Андрея Маркова, это будет интересно не только строительно-­технологическому факультету, но и тем, кто занимается химическими технологиями, материаловедением, проектированием. В производстве окон и светопрозрачных конструкций задействованы менеджеры, экономисты, конструкторы, энергетики, айтишники и другие специальности и направления.

Ректор Андрей Марков и выпуск¬ники АлтГТУ, работающие в компании «АКТО»
Ректор Андрей Марков и выпуск¬ники АлтГТУ, работающие в компании «АКТО»
Фото предоставлено компанией «АКТО».
Первые лица компании &quot;АКТО&quot;, ректор АГТУ им. И.И. Ползунова (слева направо Вячеслав Неупокоев, Александр Зайцев, ректор Андрей Марков, Станислав Колодинов).
Первые лица компании «АКТО», ректор АГТУ им. И.И. Ползунова (слева направо Вячеслав Неупокоев, Александр Зайцев, ректор Андрей Марков, Станислав Колодинов).
Фото предоставлено компанией «АКТО».
Коллектив компании &quot;АКТО&quot; - выпускники разных лет АГТУ им. И.И. Ползунова.
Коллектив компании «АКТО» — выпускники разных лет АГТУ им. И.И. Ползунова.
Фото предоставлено компанией «АКТО».

Андрей Марков,
ректор А­лтГТУ:

— Мы всегда плотно работаем с нашими индустриальными партнерами, потому что работа политеха настроена на то, чтобы готовить кадры для реальной экономики. То, что мы сегодня в компании «АКТО», для нас очень здорово — здесь действительно собраны передовые технологии в области светопрозрачных конструкций. Для нас очень важно показать и студентам, и преподавателям, как устроено реальное производство.

Форматы сотрудничества

Андрей Марков отметил, что соглашение о сотрудничестве открывает очень широкие перспективы. Студенты политеха получат возможность проходить практику и стажировки, в том числе, на предприятиях-­партнерах компании «АКТО», посещать различные выставки, производственные площадки, работать с современными программами проектирования.

Александр Зайцев подчеркнул, что это можно организовывать как в очном, так и в онлайн-формате и добавил, что «АКТО» имеет возможность приглашать для чтения лекций продукт-менеджеров с заводов-­производителей, в том числе, зарубежных.

Экскурсия на производстве компании &quot;АКТО&quot;.
Экскурсия на производстве компании «АКТО».
Фото предоставлено компанией «АКТО».
Экскурсия по объектам г. Москва.
Экскурсия по объектам г. Москва.
Фото предоставлено компаний «АКТО».
Деловая поездка Москва-¬Минск 2022 г. в рамках проекта «АКТО-¬АКАДЕМИИ».
Деловая поездка Москва-¬Минск 2022 г. в рамках проекта «АКТО-¬АКАДЕМИИ».
Фото предоставлено компанией «АКТО».
Экскурсия по стеклольному заводу LARTAGLASS г. Рязань.
Экскурсия по стеклольному заводу LARTAGLASS г. Рязань.
Фото предоставлено компанией «АКТО».
Экскурсия по стеклольному заводу LARTAGLASS г. Рязань.
Экскурсия по стеклольному заводу LARTAGLASS г. Рязань.
Фото предоставлено компанией «АКТО».
Экскурися на заводе в РЕХАУ в г. Гжель.
Экскурися на заводе в РЕХАУ в г. Гжель.
Фото предоставлено компанией «АКТО».

Никита Яковлев,
главный специалист корпоративного отдела (выпускник АлтГТУ имени И.И. Ползунова, специальность «ПГС»):

— В этом году у меня получилось, благодаря «АКТО-­АКАДЕМИИ», посетить крупнейший стекольный завод в Рязани «LARTAGLASS», лучшие строительные объекты в Москве, завод по производству ПВХ-­профиля «РЕХАУ» в г. Гжель, завод по производству алюминиевого профиля «АЛЮТЕХ» в Беларуси в г. Минске. Соответственно, я сам увидел, как производят ПВХ-профиль, алюминиевый, и как, собственно говоря, происходит магия, как из шихты получается стекло.

Семинар дизайнеры-архитекторы.
Семинар дизайнеры-архитекторы.
Фото предоставлено компанией «АКТО».

Станислав Колодинов,
руководитель розничного направления ГК «АКТО» (выпускник АлтГТУ имени И.И. Ползунова, специальность «АиАх»):

— «АКТО-­АКАДЕМИЯ» — это долгосрочный проект нашей компании, задача дать возможность молодым талантливым специалистам реализоваться дома, не уезжая в другие регионы. Нам всем важно повышать интерес и престижность профессии инженера в молодежной среде. Без инженеров и IT-специалистов прогресс в наше время невозможен. Мы сами также заинтересованы в постоянном повышении уровня знаний и компетенций своих сотрудников, поэтому рассчитываем, что взаимодействие с А­лтГТУ откроет для этого дополнительные возможности.

Цифра

Более 10% всех работников «АКТО» — 77 человек, включая основной костяк инженерно-­технического отдела и руководящего звена, сами являются выпускниками АлтГТУ.

Справка

Группа компаний «АКТО» проектирует, изго­тавливает и монтирует светопрозрачные конструкции почти 19 лет, география поставок расширяется ежегодно. На сегодняшний день в ГК «АКТО» работает более 700 человек и постоянно идет подбор новых сотрудников.

Барнаул, ул. Попова, 232

Тел. (3852) 66−88−66

www.akto.info

info@akto.info

vk.com/aktoinfo

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