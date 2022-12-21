Первая академия светопрозрачных конструкций в Сибири

Новый научно-производственный совместный проект появился в Алтайском крае 29 ноября. Соглашение о сотрудничестве подписали производитель светопрозрачных конструкций компания «АКТО» и Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова.

Академия АКТО

Уходящий год ознаменовался запуском в Алтайском крае образовательного проекта компании «АКТО» — «АКТО-­АКАДЕМИИ». Это некоммерческий проект, целью которого является обучение новых сотрудников и повышение квалификации действующих, а также распространение передовых практических знаний в сфере светопрозрачных конструкций.

Реализация проекта будет происходить в тесном сотрудничестве с алтайским политехническим институтом. Соответствующее соглашение было подписано руководителями компании и ректором учебного заведения Андреем Марковым, посетившим производственную площадку «АКТО» с делегацией от университета.

Производство компании «АКТО». Фото предоставлено компанией «АКТО». Производство компании «АКТО». Фото предоставлено компанией «АКТО».

Что предлагает АКТО

В рамках достигнутых договоренностей студенты алтайского политеха смогут проходить производственную и преддипломную практику в компании «АКТО», повышать квалификацию, а лучшие смогут посетить производственные площадки в Минске, Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и других городах.

Александр Зайцев,

сооснователь компании «АКТО» ( выпускник АлтГТУ имени И.И. Ползунова , специальность «АиАх»):

— Форматы коллаборации мы рассматриваем любые. Участие могут принять все желающие: и студенты, и педагоги, а также архитекторы, дизайнеры, застройщики и, в принципе, любые участники рынка светопрозрачных конструкций. Если у человека есть проект и он хочет его реализовать, мы даже подскажем партнеров, проектировщиков, дизайнеров, может, свое экспертное мнение выразим, расскажем, какие тенденции есть на рынке.

По словам Александра Зайцева, в «АКТО» постоянно поступает информация от партнеров, дизайнеров, девелоперов, накапливаются знания, проистекающие из непосредственного опыта работы. В связи с этим, решено было организовать предоставление этих сведений заинтересованным лицам, чтобы таким образом наращивать компетентность и экспертность отрасли в Алтайском крае.

Политех «За!»

По мнению ректора АлтГТУ Андрея Маркова, это будет интересно не только строительно-­технологическому факультету, но и тем, кто занимается химическими технологиями, материаловедением, проектированием. В производстве окон и светопрозрачных конструкций задействованы менеджеры, экономисты, конструкторы, энергетики, айтишники и другие специальности и направления.

Ректор Андрей Марков и выпуск¬ники АлтГТУ , работающие в компании «АКТО» Фото предоставлено компанией «АКТО». Первые лица компании «АКТО», ректор АГТУ им. И.И. Ползунова ( слева направо Вячеслав Неупокоев , Александр Зайцев , ректор Андрей Марков , Станислав Колодинов). Фото предоставлено компанией «АКТО». Коллектив компании «АКТО» — выпускники разных лет АГТУ им. И.И. Ползунова. Фото предоставлено компанией «АКТО».

Андрей Марков,

ректор А­лтГТУ:

— Мы всегда плотно работаем с нашими индустриальными партнерами, потому что работа политеха настроена на то, чтобы готовить кадры для реальной экономики. То, что мы сегодня в компании «АКТО», для нас очень здорово — здесь действительно собраны передовые технологии в области светопрозрачных конструкций. Для нас очень важно показать и студентам, и преподавателям, как устроено реальное производство.

Форматы сотрудничества

Андрей Марков отметил, что соглашение о сотрудничестве открывает очень широкие перспективы. Студенты политеха получат возможность проходить практику и стажировки, в том числе, на предприятиях-­партнерах компании «АКТО», посещать различные выставки, производственные площадки, работать с современными программами проектирования.

Александр Зайцев подчеркнул, что это можно организовывать как в очном, так и в онлайн-формате и добавил, что «АКТО» имеет возможность приглашать для чтения лекций продукт-менеджеров с заводов-­производителей, в том числе, зарубежных.

Экскурсия на производстве компании «АКТО». Фото предоставлено компанией «АКТО». Экскурсия по объектам г. Москва. Фото предоставлено компаний «АКТО». Деловая поездка Москва-¬Минск 2022 г. в рамках проекта «АКТО-¬АКАДЕМИИ». Фото предоставлено компанией «АКТО». Экскурсия по стеклольному заводу LARTAGLASS г. Рязань. Фото предоставлено компанией «АКТО». Экскурсия по стеклольному заводу LARTAGLASS г. Рязань. Фото предоставлено компанией «АКТО». Экскурися на заводе в РЕХАУ в г. Гжель. Фото предоставлено компанией «АКТО».

Никита Яковлев,

главный специалист корпоративного отдела ( выпускник АлтГТУ имени И.И. Ползунова , специальность «ПГС»):

— В этом году у меня получилось, благодаря «АКТО-­АКАДЕМИИ», посетить крупнейший стекольный завод в Рязани «LARTAGLASS», лучшие строительные объекты в Москве, завод по производству ПВХ-­профиля «РЕХАУ» в г. Гжель, завод по производству алюминиевого профиля «АЛЮТЕХ» в Беларуси в г. Минске. Соответственно, я сам увидел, как производят ПВХ-профиль, алюминиевый, и как, собственно говоря, происходит магия, как из шихты получается стекло.

Семинар дизайнеры-архитекторы. Фото предоставлено компанией «АКТО».

Станислав Колодинов,

руководитель розничного направления ГК «АКТО» ( выпускник АлтГТУ имени И.И. Ползунова , специальность «АиАх»):

— «АКТО-­АКАДЕМИЯ» — это долгосрочный проект нашей компании, задача дать возможность молодым талантливым специалистам реализоваться дома, не уезжая в другие регионы. Нам всем важно повышать интерес и престижность профессии инженера в молодежной среде. Без инженеров и IT-специалистов прогресс в наше время невозможен. Мы сами также заинтересованы в постоянном повышении уровня знаний и компетенций своих сотрудников, поэтому рассчитываем, что взаимодействие с А­лтГТУ откроет для этого дополнительные возможности.

Цифра Более 10% всех работников «АКТО» — 77 человек, включая основной костяк инженерно-­технического отдела и руководящего звена, сами являются выпускниками АлтГТУ.

Справка

Группа компаний «АКТО» проектирует, изго­тавливает и монтирует светопрозрачные конструкции почти 19 лет, география поставок расширяется ежегодно. На сегодняшний день в ГК «АКТО» работает более 700 человек и постоянно идет подбор новых сотрудников.

Барнаул, ул. Попова, 232

Тел. (3852) 66−88−66

www.akto.info

info@akto.info

vk.com/aktoinfo