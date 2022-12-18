Первая альпинистка СССР, получившая звание «Снежный барс», скончалась на 91 году жизни

Людмила Аграновская, ставшая первой в СССР альпинисткой, получившей звание «Снежный барс», ушла из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщает ТАСС .

Людмила Аграновская стала первой альпинисткой СССР, получившей звания «Снежный барс». Для этого нужно покорить все пять вершин на территории бывшего СССР выше 7 тыс. метров — пик Победы (7 439 м), пик Хан-Тенгри (7 010 м), пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма, 7 495 м), пик Ленина (7 134 м) и пик Корженевской (7 105 м).

Аграновская была заслуженным мастером спорта и тренером РСФСР. Ее удостоили званий почетного жителя Камчатского края и почетного гражданина города Петропавловск-Камчатский.

Альпинистка вместе с супругом создала на Камчатке первую специализированную горнолыжную школу «Эдельвейс» в 1969 году.