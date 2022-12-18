Первая альпинистка СССР, получившая звание «Снежный барс», скончалась на 91 году жизни

Людмила Аграновская стала первой альпинисткой СССР, получившей звания «Снежный барс». Для этого нужно покорить все пять вершин на территории бывшего СССР выше 7 тыс. метров — пик Победы (7 439 м), пик Хан-Тенгри (7 010 м), пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма, 7 495 м), пик Ленина (7 134 м) и пик Корженевской (7 105 м).
Аграновская была заслуженным мастером спорта и тренером РСФСР. Ее удостоили званий почетного жителя Камчатского края и почетного гражданина города Петропавловск-Камчатский.
Альпинистка вместе с супругом создала на Камчатке первую специализированную горнолыжную школу «Эдельвейс» в 1969 году.
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