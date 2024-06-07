Первая интерактивная заправка с медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi открылась в Горном Алтае

Новая АЗС в интерактивном формате открылась в Майминском районе республики Алтай на 448 км Чуйского тракта. Рассказываем, что интересного на АЗС сети «Газпромнефть», и как она может помогать туризму в регионах.

Новая АЗС в интерактивном формате открылась в Майминском районе республики Алтай на 448 км Чуйского тракта.

Летний туристический сезон уже стартовал. В Алтайском крае и республике Алтай вовсю встречают гостей — а их ожидается немало. Так, например, к концу лета прошлого года оба Алтая посетили свыше 3,5 млн человек.

Одним из самых популярных мест по праву считается Чуйский тракт. На протяжении трассы можно встретить как природные, так и рукотворные достопримечательности. И так как туризм не стоит на месте, новые объекты появляются регулярно.

Современная АЗС расположена в пределах 8-30 км от главных туристических достопримечательностей Горного Алтая. Это позволит спланировать максимально удобный и безопасный маршрут.

Эта станция — первая в Горном Алтае, построенная в современном интерактивном формате, с медиаэкранами как снаружи, так и внутри. Информация транслируется без участия персонала и знакомит клиентов с актуальными новостями и акциями. Формат позволяет сделать упор на удобство и индивидуальное обслуживание.

АЗС в Майме стала третьей станцией сети в Горном Алтае и десятой на Чуйском тракте. Я убежден, что эта станция станет комфортным местом остановки для автотуристов со всей страны, — подчеркнул Олег Кузьменков, руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в РФ. — Мы считаем, что популярность Алтая для автопутешественников будет расти и намерены расширять нашу деятельность в регионе. До конца года мы откроем в Республике еще одну АЗС «Газпромнефть».

Положительное влияние развития транспортно-логистической инфраструктуры на туризм отметил исполняющий обязанности министра регионального развития Республики Алтай Алексей Чакыров:

Чуйский тракт входит в десятку самых красивых автодорог мира. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры, строительство современных автозаправочных комплексов не только способствует обеспечению автомобилистов качественным топливом и сервисом, но и позитивно влияет на рост туристической привлекательности Горного Алтая.

Пропускная способность новой станции — 800 автомобилей в сутки. Одновременно заправиться шесть легковых автомобилей и один большегруз — на скоростной выносной колонке.

Для ускорения обслуживания потоки заправки легкового и грузового транспорта разделены. На АЗС доступны топлива: G-Drive-100, G-Drive-95, бензины АИ-95, АИ-92, сезонное дизельное топливо производства Омского нефтеперерабатывающего завода.

На АЗС можно бесплатно подкачать шины, воспользоваться технической водой для мытья стекол и фар, подключить Wi-Fi.

Площадь просторного торгового зала — более 100 м2. В фирменном кафе при клиенте приготовят горячую выпечку, хот-доги и гамбургеры. Есть также две кофе-машины. В ассортименте магазина порядка 2 000 товаров в дорогу.

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