11 июля
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Жизнь

Первая неделя июля оказалась самой жаркой за всю историю наблюдений

Первая неделя июля стала рекордно теплой за всю историю наблюдений в мире, передает "Газета.ру".

Лето, жара, сок.
Лето, жара, сок.
unsplash.com

О выводе сообщили во Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.

Оказалось, за прошедшую неделю температура поверхности морей достигла беспрецедентных уровней.

Также в разных частях мира зафиксировали новый рекорд по дневным температурам за этот период.

Научное сообщество следит за "драматическими изменениями" в разных частях климатической системы и в температуре поверхности моря, отметил начальник отдела мониторинга климата.

Ранее синоптики предупредили об аномальной жаре, которая ожидает жителей Алтайского края в ближайшую неделю.

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