Первая партия бесплатных лекарств от коронавируса приехала в Алтайский край

Пока в регион привезли партию в 3 тысячи упаковок на общую сумму чуть более 9 млн рублей.
Когда придет следующая поставка пока неизвестно.
«В аукционах отыгрались разные поставщики и у них нет обязательств нас уведомить. Мы по факту узнаем о поставках. 19 ноября пришло два наименования: 200 упаковок „Гидроксихлорохина“ и 2800 упаковок препарата „Ксарелто“. Они входят в схемы лечения рекомендованные Минздравом России», — сказала Ольга Калита.
Минздрав края готовит распоряжение о распределении поступившего лекарства между поликлиниками региона.