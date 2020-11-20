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Первая партия бесплатных лекарств от коронавируса приехала в Алтайский край

Препараты «Гидроксихлорохин» и «Ксарелто», которые входят в схему лечения от COVID-19, поступили в Алтайский край, рассказала «Вестям» директор «Аптек Алтая» Ольга Калита.

Лекарства, таблетки.
Лекарства, таблетки.
CC0

Пока в регион привезли партию в 3 тысячи упаковок на общую сумму чуть более 9 млн рублей.

Когда придет следующая поставка пока неизвестно.

«В аукционах отыгрались разные поставщики и у них нет обязательств нас уведомить. Мы по факту узнаем о поставках. 19 ноября пришло два наименования: 200 упаковок „Гидроксихлорохина“ и 2800 упаковок препарата „Ксарелто“. Они входят в схемы лечения рекомендованные Минздравом России», — сказала Ольга Калита.

Минздрав края готовит распоряжение о распределении поступившего лекарства между поликлиниками региона.

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