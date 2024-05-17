Первая патриотическая. Что известно о новой радиостанции «Гордость», которая открылась в Барнауле

В Барнауле открылась новая радиостанция «Гордость», которая уже успела покорить большинство российских слушателей. Она рассказывает о талантливых людях нашей страны, их достижениях, и радует любимыми песнями отечественных музыкантов.

Как звучит «Гордость»

Российские слушатели познакомились с радио «Гордость» совсем недавно — первый эфир состоялся 1 февраля 2024 года. Радиостанция появилось при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В том числе молодой проект поддержал российский музыкант, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. «Он предоставил команде весь свой творческий и инфраструктурный ресурс», — отмечает Константин Терехов, директор радио «Гордость».

Я был удивлен, когда узнал, что в России нет ни одной радиостанции про Родину, — рассказывает директор радиостанции. — И это побудило меня и мою команду создать такое радио, которое бы рассказывало об уникальных людях нашей страны и достижениях в области экономики, науки, культуры и спорта. Это огромная ответственность и гордость заниматься таким проектом!

Константин Терехов. Фото: Дмитрий Лямзин.

Сначала вещание «Гордости» запустили только в Москве, но очень быстро оно покинуло пределы столицы. Сегодня радиостанция звучит более чем в 40 российских городах. А с апреля и в Барнауле на частоте 87,9 FM. Радио вошло в медиагруппу «Алтай FM».

Артем Рябцев,

руководитель медиагруппы «Алтай FM»:

Радио «Гордость» в Барнауле — это уже 12 станция под нашим управлением на Алтае. При запуске Радио «Гордость» мы исходили из того, что подобный формат востребован и будет иметь устойчивую аудиторию радиослушателей. Мы уверены в высоком рейтинге и коммерческой привлекательности данного проекта. Хочу отметить, что руководство Радио «Гордость» понимает важность взаимодействия с регионами. Уже в ближайшее время информационная служба нашей медиагруппы будет готовить сюжеты для общероссийских выпусков новостей. Также имеется принципиальная договоренность о продвижении артистов из Алтайского края и Республики Алтай в федеральном эфире.

Артём Рябцев. Фото: Дмитрий Лямзин.

Главное — это люди

Основной акцент радиостанция «Гордость» делает на людях, гражданах страны. Это спортсмены, музыканты, певцы, ученые и другие герои столицы и регионов.

Николай Терехов отмечает, что со дня открытия радиостанция, как магнит, стала притягивать к себе талантливых людей. Накануне партнером радиостанции стал советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов. А на днях в прямом эфире состоится матч по шахматам с советским и российским шахматистом Анатолием Карповым.

В Барнауле радиостанцию поддержали певец и композитор Сергей Степочкин, автор-исполнитель Константин Гирш лауреат всероссийских и международных конкурсов, и композитор Лев Шапиро.

Как человек творчества и бывший сотрудник радио, я рад открытию новой радиостанции в родном городе, — делится Лев Шапиро. — Здорово, что «Гордость» может открывать новые имена и давать зеленый свет молодым талантам. Очень важно, чтобы ребята из разных городов имели реальную возможность попасть в радиоэфир и заявить о своих достижениях.

Лев Шапиро. Фото: Дмитрий Лямзин.

Для больших и маленьких

Больше всего радиостанция популярна у аудитории 35+. Слушатели отмечают позитивный эмоциональный фон, который создают любимые песни отечественных исполнителей и мини-программы.

Конечно, мы бы очень хотели, чтобы наше радио слушали все. Но, как профессионал радиовещания, я понимаю, что так не бывает. Поэтому наша основная аудитория — родители и их дети. Но за молодежь от 20 лет мы все же поборемся, — отмечает Константин Терехов.

Дальше — больше

Андрей Никитин, заместитель начальника управления по печати и массовым коммуникациям Алтайского края, уверен, что у радиостанции — большое будущее:

Эта радиостанция прекрасна тем, что она первая патриотическая. Такая будет востребована всегда, в этом нет сомнений. Будь то дальняя поездка, отдых на природе или работа на даче.

Андрей Никитин. Фото: Дмитрий Лямзин.

К концу этого года вещание радиостанции «Гордость» планируют запустить в 83 российских городах. Ожидается, что в ближайшее время в Рубцовске, Бийске и Горно-Алтайске также начнется вещание радио «Гордость».

Самое важное - в нашем Telegram-канале