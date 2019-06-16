Первая всюду. Как Валентина Терешкова покорила космос и приземлилась на Алтае

16 июня 1963 года на корабле «Восток-6» Валентина Терешкова отправилась выполнять непростую миссию. Полет первой женщины-космонавта был трудным, но закончился успешно. Спустя три дня она приземлилась в Алтайском крае. О том, как парашютистка Терешкова оказалась в космосе, расскажет altapress.ru.

Парашютистка в космосе

После первых полетов в космос Сергей Королев решил отправить туда женщину. Он выбирал кандидатку среди парашютисток. С 1961 года Королев искал девушку до 30 лет, ростом до 170 сантиметров и весом не более 70 килограммов.

Почему была нужна именно парашютистка? Из «Востока», после торможения спускаемого аппарата в атмосфере, нужно было выпрыгнуть с парашютом. Так как времени на обучение было немного, решили сразу подыскать тех, кто имел подобный опыт.

За полгода подготовки из более чем 50 кандидаток отсев прошли пять девушек. Среди избранных оказалась и Валентина Терешкова. Она связала свою жизнь с парашютным спортом, когда ей было 22. В Ярославском аэроклубе до полета в космос она совершила около 90 прыжков, пишет История.РФ.

Валентина Терешкова,

первая в мире женщина-космонавт:

Космос не делает галантного снисхождения женщинам. И наша программа подготовки к полету практически не отличалась от мужской. Потом надо учесть: мы все были парашютистками и не владели навыками управления современными летательными аппаратами. Пришлось изучать и постигать эту науку и практику уже в Центре подготовки космонавтов. Космический корабль, его системы, оборудование, которое стояло на борту, мы обязаны были знать так, чтобы от зубов отлетало.

Только одна из пяти претенденток — Валентина Терешкова — смогла стать настоящим космонавтом. Причем, выбор ее кандидатуры никогда не объяснялся. Вероятнее всего, избрание в космонавты имело политический подтекст. Терешкова была из рабочих. Власти стремились к тому, чтобы даже первая женщина в космосе была «из народа».

На всякий случай

Обычно, за каждым космонавтом закреплен дублер. Для Валентины Терешковой нашли сразу двух дублерш. Решили подстраховаться — под предлогом сложности женского организма. Запасными стали Ирина Соловьева и Валентина Пономарева.

Парный полет

Изначально предполагалось, что в космос должны были одновременно лететь две девушки в разных аппаратах. Однако весной 1963 года эту идею забраковали. Вместо этого, за несколько дней до Терешковой, 14 июня, на корабле «Восток-5» отправили Валерия Быковского. В космосе он провел 5 суток, вернулся в один день с Валентиной, пишет National Geographic.

Валентина Терешкова перед стартом у лифта космического корабля , 1960 год Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Тайный запуск

Родные Терешковой узнали о полете только после ее приземления — услышали по радио. Она держала это от близких в секрете, потому что полет мог закончиться трагично.

Опасения оказались не напрасны. В автоматической программе корабля была допущена ошибка — вместо того чтобы спускаться, «Восток-6» поднимал орбиту. При попытках приблизиться к Земле корабль от нее удалялся все больше. Эту проблему удалось решить, однако по просьбе Сергея Королева, Терешкова несколько десятков лет не рассказывала об этом.

Приземление на Алтае

Валентина Терешкова пролетела около 2 млн километров. Стартовал «Восток-6» 16 июня 1963 года. А через двое суток, 22 часа и 50 минут (19 июня) Терешкова приземлилась, пишут РИА Новости. На территории Алтайского края. Ей удалось совершить 48 витков вокруг Земли.

Весь полет Терешкова находилась в тяжелом скафандре. Во время посадки парашютом управлять не получилось. Могла произойти трагедия: при посадке под ней оказалось озеро. Она умела садиться на воду, но не была уверена, что хватит сил удержаться на воде. В конце концов Терешкова приземлилась удачно — перелетела озеро.

Кинопостановка

Кадры, которые запечатлели приземление космического аппарата Терешковой, были постановочными. Эту кинохронику сняли только на следующий день после фактического возвращения космонавта. Дело в том, что после приземления девушку срочно отправили в госпиталь из-за плохого самочувствия.

Советские космонавты Валентина Терешкова и Андриян Николаев с дочерью Еленой во время визита на крейсер «Аврора» МАММ/МДФ/russfoto

Первая в истории

Валентина Терешкова — не только первая в истории женщина-космонавт. Она стала единственной на планете среди представительниц прекрасного пола, кто совершил одиночный космический полет. Все последующие летали только в составе экипажей.