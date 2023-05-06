Первая за 70 лет коронация прошла в Великобритании. Карл III взошел на престол

Карл III взошел на престол. В последний раз коронация британского монарха проходила 2 июня 1953 года, когда на престол взошла Елизавета II.

Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве. Карл III принял клятвы на верность от священнослужителей, высшего дворянства и членов семьи. Те преклонили колена и ответили взаимностью.

Для коронации взяли традиционные старинные реликвии - посох святого Эдуарда 1660 года выпуска и ложку для коронации XIV века. Церемонию проводил архиепископ Кентерберийский.

На церемонии присутствовали сын Карла III и пятый в очереди на трон принц Гарри. А также Кэти Перри, Лайонела Ричи, Джея Блейдса и Эмму Томпсон.

Карл III теперь официально признан королем Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества.

Жена монарха королева Камилла также была помазана. Ее короновали и возвели на престол. Теперь к ее титулу не будут прибавлять приставку "консорт", а будут называть просто "королевой".

В честь коронации по всей стране прошел артиллерийский салют.