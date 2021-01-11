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Жизнь

Первая жена Шукшина умерла после отказов в госпитализации

Мария Шумская — первая супруга алтайского писателя и актера Василия Шукшина — скончалась 7 января. 90-летнюю женщину не хотели госпитализировать, когда она задыхалась, пишет Тайга.инфо.

Мария Шумская.
Мария Шумская.
instagram.com/olgavolosovtseva

Не выдержало сердце, — утверждала депутат Госсобрания Республики Алтай Ольга Волосовцева в Instagram.

По словам опекуна и ученика Шумской Владимира Ковалева, женщина задыхалась, и у нее брали мазок на коронавирус, но тесты были отрицательные.

Мужчина шесть раз вызывал скорую помощь, а медики отказывали в госпитализации, говорит он.

«В Горно-Алтайск второго числа мы ее увезли, все-таки я добился. 2 часа продержали, привезли обратно и опять же ссылаются: «Да вы знаете, у нее какой возраст? У нас все занято. Мы ничего не сможем с ней сделать. А мне же жалко смотреть, что человек помирает, я не могу смотреть. Ее отказались госпитализировать все напрочь, ссылались на ее возраст», — цитирует Ковалева газета «Листок».

По его словам, в госпитализации отказали «пять или шесть раз», ссылаясь на то, что женщина может заразиться коронавирусом. Известно, что у пожилой женщины у была ишемическая болезнь.

Похороны Марии Шумской прошли 9 января.

С односельчанкой Марией Шумской Василий Шукшин познакомился, когда ему было 15, а ей 14 лет.

В 1955 году Шукшин уехал в Москву, а в 1957 году написал, что встретил другую и хочет подать на развод. Развода Мария так и не дала. Василию Макаровичу пришлось «потерять» свой паспорт, чтобы получить возможность жениться на Лидии Федосеевой.

Однажды во время съемок фильма «Печки-лавочки» Василий Шукшин и Анатолий Заболоцкий проезжали по Чуйскому тракту. Проезжая Майму, Шукшин произнес: «Здесь живет моя любовь, моя первая жена. Это единственная женщина, перед которой я виноват», пишет host2k.ru.

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