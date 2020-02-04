Первая зимняя межрегиональная спартакиада предпринимателей состоится в Белокурихе

Первая зимняя межрегиональная спартакиада среди предпринимателей и представителей организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса состоится 15 — 16 февраля 2020 года на территории ГЛК Белокуриха Горная.

Организаторами мероприятия выступили Автономная некоммерческая организация «РФК «На спорте» при содействии Министерства спорта Алтайского края, управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае и Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства.

Инициатор проекта: Алтайское краевое отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

К участию в большом спортивном празднике приглашаются предприниматели всех форм собственности. Регистрация открыта до 10 февраля 2020 на официальном ресурсе мероприятия https://www.na-sporte-official.ru

Допустимо и даже приветствуется формирование сборных команд от нескольких предприятий. Количество команд от одного предприятия не ограничено.

Виктор Буденный,

организатор мероприятия:

«Задача мероприятия — объединить бизнес и власть в решении текущих вопросов. В прошлом году мы провели летнюю спартакиаду. Результат поразил: каждый ее участник говорил о том, что спортивный праздник стал возможностью поговорить с главой района, познакомиться с руководителями надзорных органов и пр. Все до единого принимают участие теперь в зимних играх. Бизнес стремится к объединению, спартакиада дает эту возможность»

Планируется участие 35 команд, в том числе сформированы команды муниципальных органов власти, команды глав районов края.

Зима. Снег в горах. Горные лыжи. CC0.

В 2020 году на спартакиаду заявлены такие виды спорта как: сноуборд,

горные лыжи,

биатлон,

лыжи ГТО,

футбол на снегу,

петанк,

«пляжный» волейбол на снегу,

перетягивание каната в валенках,

тюбинг.

Белокурихинский лыжный горный ультрамарафон 60 км состоится в воскресенье, 16 февраля.

Размещение гостей и спортсменов предполагается на площадях ОА Белокуриха, который выступает партнером мероприятия.

Для участников соревнований организовано питание и трансфер по территории курортной зоны и спортивным объектам. Гостям и болельщикам организаторы предлагают насыщенную развлекательную программу, конкурсы, на детской площадке будут работать аниматоры. Согреться и попить травяных чаев можно будет в специально установленных шатрах.

Напомним, зимняя спартакиада — продолжение заложенной в 2019 году традиции спортивных состязаний среди предпринимателей. В мае 2019 года состоялась Первая краевая спартакиада, в ней приняли участие 18 команд со всего Алтайского края.

Алтайский фонд МСП поддерживает мероприятие и приглашает принять участие, а также понаблюдать за спортивными баталиями 15 и 16 февраля 2020 г. на Мишиной горе в туркластере Белокуриха Горная.

Антон Слободчиков,

директор Фонда МСП: