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Первая зимняя межрегиональная спартакиада предпринимателей состоится в Белокурихе

Первая зимняя межрегиональная спартакиада среди предпринимателей и представителей организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса состоится 15 — 16 февраля 2020 года на территории ГЛК Белокуриха Горная.

Сноуборд. Горнолыжный сезон.
Сноуборд. Горнолыжный сезон.
СС0

Организаторами мероприятия выступили Автономная некоммерческая организация «РФК «На спорте» при содействии Министерства спорта Алтайского края, управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае и Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства.

Инициатор проекта: Алтайское краевое отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

К участию в большом спортивном празднике приглашаются предприниматели всех форм собственности. Регистрация открыта до 10 февраля 2020 на официальном ресурсе мероприятия https://www.na-sporte-official.ru

Допустимо и даже приветствуется формирование сборных команд от нескольких предприятий. Количество команд от одного предприятия не ограничено.

Виктор Буденный,
организатор мероприятия:

«Задача мероприятия — объединить бизнес и власть в решении текущих вопросов. В прошлом году мы провели летнюю спартакиаду. Результат поразил: каждый ее участник говорил о том, что спортивный праздник стал возможностью поговорить с главой района, познакомиться с руководителями надзорных органов и пр. Все до единого принимают участие теперь в зимних играх. Бизнес стремится к объединению, спартакиада дает эту возможность»

Планируется участие 35 команд, в том числе сформированы команды муниципальных органов власти, команды глав районов края.

Зима. Снег в горах. Горные лыжи.
Зима. Снег в горах. Горные лыжи.
CC0.
В 2020 году на спартакиаду заявлены такие виды спорта как:
  • сноуборд,
  • горные лыжи,
  • биатлон,
  • лыжи ГТО,
  • футбол на снегу,
  • петанк,
  • «пляжный» волейбол на снегу,
  • перетягивание каната в валенках,
  • тюбинг.

Белокурихинский лыжный горный ультрамарафон 60 км состоится в воскресенье, 16 февраля.

Размещение гостей и спортсменов предполагается на площадях ОА Белокуриха, который выступает партнером мероприятия.

Для участников соревнований организовано питание и трансфер по территории курортной зоны и спортивным объектам. Гостям и болельщикам организаторы предлагают насыщенную развлекательную программу, конкурсы, на детской площадке будут работать аниматоры. Согреться и попить травяных чаев можно будет в специально установленных шатрах.

Напомним, зимняя спартакиада — продолжение заложенной в 2019 году традиции спортивных состязаний среди предпринимателей. В мае 2019 года состоялась Первая краевая спартакиада, в ней приняли участие 18 команд со всего Алтайского края.

Алтайский фонд МСП поддерживает мероприятие и приглашает принять участие, а также понаблюдать за спортивными баталиями 15 и 16 февраля 2020 г. на Мишиной горе в туркластере Белокуриха Горная.

Антон Слободчиков,
директор Фонда МСП:

Фонд сегодня — сосредоточие предпринимательской активности. Нередко сами предприниматели выступают инициаторами мероприятий, а это, пожалуй, лучшее подтверждение успешности взаимодействия. Спартакиада еще один способ функционального нетворкинга, уверен, она станет доброй традицией.

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